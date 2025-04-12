華航總經理陳漢銘周末音樂公益之旅 讓音樂陪伴需要的人

華航總經理陳漢銘熱愛航空業，透過音樂陶冶性，接下華航總經理一職後，要照顧員工數從800多人變成1萬多人，責任更重大音樂成為舒壓最好的方式；假日全家人一起登台公益表演，讓音樂陪伴需要的人，也同步將善跟愛的種子紮根在孩子心中。

陳漢銘從小就學習音樂，常在他個人臉書用音樂跟朋友分享心情，今（12）日他在臉書上發表全家人的假日醫院公益表演，他帶著太太、兒子和雙胞胎女兒來到新光吳火獅紀念醫院，擔任音樂志工，選擇大家耳熟能詳的音樂，現場吸引許多人駐足聆聽，悅耳的音樂飄揚在醫院空氣，為病患、陪診家人及醫護帶來溫暖和希望。

陳漢銘分享，假日是全家人聚在一起的美好時光，自己從小學音樂，全家人也都熱愛音樂，音樂成為全家人共通的話題，每年都會帶著孩子做一些有意義的事情，音樂是一家五口都會的事，假日最好的活，全家人一起做公益用音樂去歌頌生命、譜出令人動容的樂章。

陳漢銘說，一年會有5、6場的公益表演，今年五月已收到桃機二航的邀約，有一次去到榮總，聽到大廳也有人在演奏，發現音樂很適合醫院，可以欣慰患者及陪伴者的心；後來也發現在長照機構的表演，住民的反應也不錯，根據要去的地方不同，會選擇適合表演曲目，讓聽的人感受到演奏的用心。

選擇全家人一起去表演，要把為社會付出這樣的觀念從小紮根，孩子才會有同理心，知道生活中所有接觸到的一磚一瓦都是得來不易，要懂得回饋社會，從小將愛與善的種子紮根，孩子透過表演對自己的音樂技巧愈來愈有信心。

陳漢銘今天臉書分享帶著兒子和雙胞胎女兒來到新光吳火獅紀念醫院，擔任音樂志工，在這次活動中，親自選擇所有表演曲目，他負責彈奏鋼琴，子女則拉小提琴，共同演奏一系列動人的曲目。

陳漢銘分享，藉由音樂來舒緩工作壓力，透過音樂分享也讓大家感受到音樂療癒的力量；也因為全家人有共同的演出目標，工作閒暇時會跟子女一起練習及討論曲目，進一步增進彼此的感情，音樂成為了他們家庭交流的重要橋樑，讓他們在忙碌的生活中找到共同的興趣和話題。