房東拒設籍進退兩難 「北漂族」被強遷戶籍還吞900罰款

不少「北漂族」租住在台北市，想設籍北市卻遭房東拒絕，被強制遷戶籍到戶政事務所，卻遭北市裁罰300至900元，近5年共3017件。市議員曾獻瑩批評，北市府未協助房客去溝通，結果就是「房東不准，房客無奈接受，戶政單位開罰了事」，市府不願了解租屋族真實處境。民政局表示，未來會加強政策溝通指引，落實「人籍合一」。

陳情人C小姐指出，在換屋過程中，遭前房東將戶籍強制遷出，新房東則堅決不讓她設籍，最終她的戶籍被遷至戶政事務所，她到戶所辦理業務時，就被當場告知，有可能會被罰款最高900元，理由是「逾期未辦遷入登記」，她坦言，並非有意違法，而是根本「無處可遷」。

根據戶籍法第79條，未依限期辦理遷徙登記者，經催告後仍未完成者，將處罰300至900元，據統計，2020至2024年間，針對這些被強制遷出戶籍到戶所者，台北市共裁罰3017件。

曾獻瑩表示，至2024年底，全市戶籍暫掛戶政事務所者多達1萬6818人，每區皆有破千件，這些人多半因房東拒絕而無法設籍，陷入制度夾縫，盡管內政部多次強調房東不得拒絕房客設籍，但實務上仍常見房東以提高租金或其他方式阻撓。

曾獻瑩指出，問題根本在於租屋市場與戶籍制度之間的斷裂，租客須面對罰款，這些人不是不辦戶籍的遷入登記，而是遷入戶籍將面臨跟房東的嚴重衝突，市府應正視此現象背後的結構性問題，深入了解租屋族群真實處境，釐清房東拒絕房客遷入戶籍的成因，思考制度改善方向，而非以裁罰處理。

據指出，許多房東擔心房客設籍後將被國稅局查稅，或導致房屋稅變非自用住宅、所得納入租金收入後導致補貼被取消等因素，因而從一開始就跟租客講明請勿遷入戶籍。

北市民政局指出，戶籍法規屬中央法令權管，全國一體適用，若民眾有居住事實，想要設籍租屋處而房東不同意，租客可檢具國民身分證及居住證明文件，例如如未經公證之租賃契約，直接向遷入地所申請遷入登記，戶所人員將於到府查實後辦理其遷入登記。

至於戶籍「無處可遷」被罰款，民政局表示，這是依法行政，不得不作為，考量戶籍地址為民眾公、私文書之寄達地址，故欲設籍何地，也應由民眾擇定親人或朋友之任一地址，不過，若沒有長期置之不理，情節輕微，也會免予處罰。

民政局指出，租客因設戶籍與房東間衝突，影響因素很多，有的是對制度的誤解，未來市府將加強相關政策之溝通指引，以增加租客設籍之可能性，落實人籍合一制度。