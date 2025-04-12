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南部房市不妙？甲山林董座「3個字」回應 現場全明白了

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖／記者游智文攝影
房市示意圖／記者游智文攝影

央行第七波信用管制重創中南部房市，台積電今年3月宣布赴美投資3.2兆台幣，市況更是一落千丈，未來如何發展各界關注。甲山林集團董事長祝文宇近日被問到對中南部房市看法，以「三個字」回應，引發現場一陣笑聲。

甲山林本月9日舉行集團旗下板橋水岸宅「濱河帝景」公開記者會，祝文宇宣布，甲山林今年將推出高達1,000億元規模的自建案，包括中和、板橋，三重，新竹等地，全部都會以「讓利價」進行銷售。

他直言，房市自去年9月19日央行打炒房後就不好，不過，每次市場不好，對甲山林集團來說，都是好機會，因為「我們最懂得讓利」，「每次景氣不好，也都是我們公司帶頭把市場打開來。」

祝文宇表示， 甲山林能讓利，底氣來自於多年來精準選地、早期進場布局，使成本具備競爭優勢。至於讓利會不會奏效？他反問，投資股票應該上漲時追漲，還是下跌時進場，「就我來看，當然是下跌時買入」。

他說，大家其實都很清楚股票應該買在低檔，不是高檔，房地產也是一樣，只要有夠優質的標的，價格又便宜，一定會吸引買氣，自然會有量。

對於房市未來，祝文宇表示，雙北地區與新竹有穩定的剛性需求，特別是年輕族群對居住品質與社區管理要求逐年提升，完全不用怕，媒體追問「那對南部房市怎麼看？」，他直言「我不去」。

祝文宇過去對房市一向有什麼說什麼，引來不少同業議論，近來發言明顯保守，如此回應，引來現場一陣笑聲。

祝文宇未多做解釋，只表示，過去甲山林會去南部，是因為「便宜才下去」，先前他在高雄大寮買萬坪土地，是買現有廠房，作為投資收租用，至於買農16土地則是準備做辦公室，並非要南下推案。

房市 股票

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