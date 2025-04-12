客運荒未解 公路局加碼補助徵才 最高可領逾21萬

客運駕駛荒未解，交通部公路局證實，人力缺口迄今仍高達600多人，近半年來也有9條公路客運路線停駛，已加碼增加補助，以小客車駕照受訓投入客運業為例，最高可領到逾21萬元補助。

疫後客運駕駛流失缺口尚未補足，還有駕駛退休潮，徵才速度不及人力流失速度，衝擊客運業運能，甚至有客運業者考量搭載率低且人力不足下，停駛虧損路線。根據統計，目前一般公路客運有360條路線，近6個月共停駛9條路線，國道客運則有148條路線，近6個月無路線停駛。

針對客運駕駛缺員情況依舊嚴重，交通部公路局表示，依本局各區監理所去年11月統計轄管公路客運業者（含國道客運及一般公路客運）回報駕駛缺員數合計約6百多人，將持續掌握缺員情形。

目前國道客運共有148條路線，公路局表示，自去年10月至今年3月近6個月，均無路線停駛；一般公路客運則有360條路線，近6個月共停駛9條路線。停駛路線皆經本局確認當地運輸需求，並已具備替代運輸，不影響民眾乘車權益。

國光客運表示，目前不光是北部，南部駕駛缺員也嚴重，雖然各縣市補助市區公車替駕駛加薪，業者也會自己替國道客運駕駛加薪，但加薪幅度追趕不上雙北，雙北公車補助8000元、高雄公車補助1萬元下，都衝擊北部和高雄國道客運駕駛缺員加劇。

統聯客運說，雙北市區公車司機加薪搶人，國道客運路線也自主跟進加薪，月薪上看6.5萬到7.5萬元，甚至有些機場路線拉高到8萬到10萬元，但實際面是開出10萬薪水也找不到人。相較於市區公車不用24小時輪班，且風險低，薪資又不比國道客運司機差，人力多流向市區公車，才會讓國道客運駕駛持續缺額迄今，一遇上連假或假日必須增開班次，運能提供也有限。

公路局說，已於今年4月10日修正「交通部公路局公路公共運輸營業大客車駕駛擴大徵才就業獎勵方案補助作業要點」部分規定，延長補助至明年2月28日。

目前補助項目已包含訓練至就業各階段：訓練費：1、大客車駕駛訓練費（上限1萬4500元）。2、乙類營業大客車駕駛專業訓練費（上限2萬7365元）。3、甲類營業大客車駕駛專業訓練費（上限5萬0923元）。訓練期間生活津貼，每日全額補助953元。1、大客車駕駛訓練費（上限5萬3368元）。2、乙類營業大客車駕駛專業訓練費（上限1萬5248元）。3、甲類營業大客車駕駛專業訓練費（上限2萬9543元）。

此外，也提供普大至職大期間生活津貼（上限8萬5770元），還有穩定就業獎金（上限6萬元）。

公路局說，今年修正的加碼補助，為「普通大客車駕照考領職業大客車駕照期間生活津貼補助」，新增今年3月1日至明年2月28日間，公路汽車客運業及遊覽車客運業者於「小型車逕升大客車駕駛訓練」或「大客車駕駛訓練」結訓日前僱用駕駛人，補助取得普通大客車駕照日至取得職業大客車駕照日期間生活津貼的全額，每日以新台幣953元為上限，至多90日；依據114年基本工資，生活津貼由每日915元提高為953元。