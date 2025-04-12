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不在北屯！台中這1熱區地王破百萬、豪宅站上8字頭

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
鉅虹在13期以2萬坪土地規畫「種籽計畫」，預計推10案，圖為位於13期的鉅虹綠美館。記者趙容萱／攝影
鉅虹在13期以2萬坪土地規畫「種籽計畫」，預計推10案，圖為位於13期的鉅虹綠美館。記者趙容萱／攝影

政府打房奏效，房市降溫，台中市13期重劃區逆勢增溫，不但昌明段抵費地以每坪破百萬封王，9大建商進駐、總推案量逾千戶，豪宅王實登站上8字頭，近期鉅虹推出2個全新建案，鎖定首購族。

13期土地價格屢創新高，去年9月，抵費地標售，汎德永業以每坪100.6萬取得文心南路昌明段土地；吸引順天、國泰、惠宇、鉅虹等九大建商進駐，總推案量逾千戶。根據實登，齊又新「執善」以單價83.8萬元創區域新高，近期順天「MR.L」實登揭露，單價最高81.1萬元，站上8字頭。

房仲觀察，13期為南台中最大重劃區，橫跨南屯、南區，腹地約229公頃，細分為昌明段、楓溪段、樂田段和大慶段，交通發達，緊鄰台74線快速道路連通國道，區內有捷運大慶站、豐樂公園站，且台鐵大慶站更與捷運共構，坐擁烏日高鐵特區的交通優勢。

房仲分析，13期鄰近中山與文心秀泰商圈、好市多與迪卡儂等商場，生活機能完善，加上有中山醫學大學、中山附醫、中興大學等具備優質的文教與醫療資源，加上綠地、人行道整體規畫，吸引首購與自住族群買房。

鉅虹建設董事長劉品辰說，看好13期交通、商圈、公園綠地與學區醫院等發展優勢，多年來逐步播下種籽，在13期及周邊購入逾2萬坪土地，近期在13期樂田段推出「蒔荃」、「蒔美」2建案，鎖定首購族群，鉅虹即將在昌明段推新案，預計將推出10案，展現對13期發展與剛性需求市場的信心。

鉅虹建設銷售總監張玉鈴說，這2案延續鉅虹對施工品質與宜居陽台的要求，規畫20米的迎賓車道，3000坪建地卻有高達2200坪的綠地，規畫春夏秋冬四季花園；「蒔荃」為2房產品、「蒔美」為3房產品，每層樓四戶、2部電梯；地下室停車場「一線式車道」，搭配景石山牆形成「水幕天井」，讓停車場自然採光通風良好。

台中市13期重劃區。記者趙容萱／攝影
台中市13期重劃區。記者趙容萱／攝影
鉅虹建設「一線式車道」，如同水幕天井，讓地下停車場自然採光通風良好。圖／鉅虹建設提供
鉅虹建設「一線式車道」，如同水幕天井，讓地下停車場自然採光通風良好。圖／鉅虹建設提供
台中市13期重劃區。圖／鉅虹建設提供
台中市13期重劃區。圖／鉅虹建設提供

建商 房仲 重劃區

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