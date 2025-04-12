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高雄亞資中心 敲定範圍

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

亞洲資產管理中心將從高雄出發，高市經發局昨（11）日表示，劃定範圍有「金融街」之稱的中正路街以南，一直到亞灣區範圍，將與金管會共創4兆元高資產管理商機，預計於今年7月正式營運。

金管會4月1日發布「金融業申請進駐地方資產管理專區試辦業務作業原則」，針對財富管理高資產客戶業務，國際金融業務、國際保險與國際證券業務，促進台灣金融市場規模發展，本次開放38項試辦業務，涵蓋銀行、投信、投顧、證券商及保險業。

高市府配合金管會，公告亞洲資產管理中心專區範圍，盼與金管會以「二年有感、四年有變、六年有成」，並以金融業資產管理規模增加4兆元，鼓勵符合資格的金融機構遞件申請，將於7月正式營運。

高市經發局長廖泰翔表示，高雄歷經三年，成功爭取成為第一處試辦地點，「高雄專區」首推以亞灣區為重點發展區域，考量高雄中正路過去一直是高雄重要金融街產業群聚效益，因此「高雄專區」劃定採中正路以南、民族與民權路以西、復興三路以北到亞灣區（以上均含兩側相鄰街廓）為範圍。

經發局指出，金融業者可在上述範圍內，以新設據點或既有據點，擴充辦理試辦業務，結合全台首座以綠色金融科技為主題的「高雄金融科技創新園區」，未來將與周遭的台灣碳權交易所與淨零學院，打造連結國際的綠色金融科技生態系。

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