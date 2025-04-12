企業生日快樂／台灣運彩贊助體育團體 邁向國際

台灣運彩銷售10%以上的金額，是用來挹注全國體育發展、提升運動員訓練設施及質量，其實過去十年運彩自行贊助運動團體或活動的贊助更是不遺餘力，包含棒協、籃協、足協等團體，各重大國際賽事以及個別項目選手，都會幫助運動員持續萌芽茁壯、發光發熱。

台灣運彩總經理林博泰強調，每年會匡列固定金額贊助國內的體育，以公司名義做，回饋給運動產業，包含棒球、桌球、網球、高爾夫球等，從2017年至2024年連續八年，榮獲體育署頒發體育推手獎銀質獎；2019年起至今，長期贊助輔仁大學棒球隊營運，也獲得體育署頒發體育推手獎長期贊助獎，輔大棒球隊並於2024年大專盃賽事榮獲冠軍獎盃，讓台灣運彩備感榮耀。

林博泰表示，還長期贊助中華職棒，T1職業籃球聯盟成立初期，台灣運彩冠名贊助兩年，「國內任何一個運動要有辦法長期發展，一定要靠職業來帶動」，期待台灣運動職業化與世界接軌。

提到歐洲五大足球聯賽，林博泰說，每個足球員的身價都很高，打球就是職業，台灣後來有了職棒，棒球發展就很不錯，職籃也發展的很好，因此在T1成立的時候，運彩就全力支持。

此外，足球為全世界最普及也是最熱門的運動，台灣運彩贊助足協及「台灣石虎足球隊」。林博泰表示，台灣石虎足球隊前身為大同足球隊，成立於1963年，是歷史悠久的業餘足球隊，起初是由大同公司（2371）贊助，2022年大同不再贊助，後來台灣運彩出面協助贊助，期能讓歷史悠久的足球隊繼續發光。

近期包括世界棒球經典賽、12強棒球賽等，都可以看到台灣運彩的身影。