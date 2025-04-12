企業生日快樂／台灣運彩業績不設限 拚年年創高

台灣運彩總經理林博泰表示，去年運彩開出7萬2,000場賽事供球迷下注，創下銷售金額達643億元，是有史以來最佳；今年的大型賽事雖減少，不過年度目標依舊不能落後，目標銷售要達666億元。

他說，「從來都不設限，天有多高，目標就有多高。我們一直都是將目標訂到最高，再拚盡全力去達成目標。」以下為專訪紀要：

問：營運模式及主要營收來源？

答：運動彩券依照《運動彩券發行條例》發行，由公開甄選的發行機構負責發行。台灣運動彩券自2008年5月起發行，每十年一屆，第一屆運動彩券發行機構為台北富邦銀行，第二屆起每十年為一屆，第二、三屆運動彩券發行機構皆為威剛科技（3260）。

目的是為振興國內體育，每張運動彩券都會提撥10%以上的金額作為運動發展基金及公益之用，促進國內體育的發展，主要用途有五大項，包括「運動人才培訓」、「運動產業發展」、「國際體育交流」、「運動場館維護」及「基層運動推廣」。

運彩由主管機關教育部體育署，透過公開遴選發行機構負責發行。每投注100元，獎金支出不得超出78%，剩下的22%有10%以上挹注至運動發展基金，包含實體投注10%、線上投注12%，經銷商則有6.25%，發行機構營運占5.25%，剩餘0.5%做為發行準備金。

問：2024年運彩銷售業績達643億元創新高，今年大型賽事相對減少，但喊出更高目標，要如何達成？

答：台灣運彩第三屆首年（2024年）在新增投注運動種類、賽事、玩法，以及歐洲國家盃足球賽、奧運和世界12強棒球錦標賽等大型熱門國際賽事帶動下，年度銷售再創新高，挹注國家運動發展基金逾70億元，是繼2022年受益於足球世界盃後，年度銷售再次突破600億元大關。

去年度銷售能寫下新紀錄，關鍵有三點：一、熱門賽事帶動：歐國盃、美洲盃兩大足球賽銷售近15億元，年底12強棒球賽中華隊優異表現，總銷售突破18億元，締造台灣運彩銷售中華隊賽事投注金額史上新高。

二、網、羽銷售表現亮眼：「網球」賽事多為下午進行，與棒籃足開賽時間互補，「羽球」則因戴資穎、黃金男雙的帶動，二項運動銷售增加30億元、成長逾40%，是網類運動的兩大熱門投注球種；三、新增投注玩法發威：去年新增22種玩法受消費者喜愛，第一年即占整體銷售15%，足球角球數大小及網球單盤大小最受歡迎。

2025年業績銷售目標666億元，因考量每年會召開下一年度目標的策略會議，從產品、行銷、通路三大角度進行全盤的討論。產品部分，有例行賽事的玩法提升、大賽事規劃；行銷面可搭配賽事進行行銷規劃及公益宣傳；此外，通路上預計從投注站經銷商及線上會員的銷售推動。

問：今年業務策略方向？

答：產品方面會增加更多玩法，共有七種運動增加12種玩法，搭配年度受矚目賽事，包括台北大巨蛋開打的WBC世界棒球經典賽資格賽、6月至7月的國際足總俱樂部世界盃、8月至9月的歐洲籃球錦標賽、世界男、女子排球錦標賽等，讓消費者觀看賽事之餘更添投注樂趣。

另外，也會在更多時段增加場中投注， 例如愈來愈受到消費者歡迎的運動種類如網球、羽球、排球和電競等，也會開發更多的賽事和玩法提供給消費者。行銷方面，除搭配重大賽事舉辦行銷推廣活動並配合宣傳外，也加強社群媒體和消費者溝通。

通路方面則是線上投注、實體投注站齊頭並進， 以實體投注站為基地，讓經銷商持續召募線上及實體投注者，不僅可提升經銷商收入，也可更照顧屬於自己的顧客。

問：對長期目標的發展規劃？

答：希望能永續經營， 為台灣的運動發展基金挹注更多經費，幫助台灣體育發展，這也是台灣運彩成立目的之一。目標方面，希望在第三屆運彩的十年內，可以看到年銷售額達到1,000億元。