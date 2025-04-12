企業生日快樂／台灣運彩 訂永續經營大計

台灣運動彩券2008年開始發行，至今已17年，2024年運彩年度銷售再創新高，達到643億元，挹注國家運動發展基金逾70億元。台灣運彩總經理林博泰形容，運彩從來不設限，天有多高，目標就有多高，每一次的創新高都不是天花板，未來十年目標是要做到「永續經營」。

為增進體育發展及推廣體育運動，政府設立「運動彩券」，是由國家設立的彩券類型，主要是為籌集體育發展基金，而運動彩券是以各種運動競技為標的，並預測賽事過程及其結果為遊戲方式的彩券，銷售收入都有固定比例提撥至國家運動發展基金，是政府發掘、培訓及照顧運動人才不可或缺的資金來源。

運彩第一屆發行期間為2008年至2013年，發行機構為台北富邦銀行，經營受委託機構為運彩科技；第二屆發行期間為2014年至2023年，發行機構為威剛科技（3260），經營受委託機構為台灣運彩公司；2024年開始為第三屆首年，一屆十年。

林博泰分享，運彩成立過程中遇到不少困難。首先是人才招募，成立初期找人才最困難，因為第一屆運彩以虧損收場，沒有多少人相信運彩可以成功， 因此建構一個未來運彩藍圖以招募人才，「懂得先畫大餅」，拉攏人才進來團隊，再一步步朝當初設立的目標成功前進，而當初招募的同仁，至少有七成偕手並進到第三屆營運，顯示出運彩團隊人才流動率極低。

秉持服務初衷 銷售穩定成長

此外，尋找系統商也是問題，林博泰說，第二屆與第三屆階段性目標不同，每一屆僅有一年建置期，時間緊迫，第二屆的發行機構轉換「求穩」，找到一家合作多年的國際知名系統商合作，後來順利上線，運彩始終秉持服務消費者的初衷，遇到問題馬上改善，增加頻寬、增加人力、提供助力，讓運彩銷售能穩定成長。

他說，第三屆想要擴大銷售市場，提供更多玩法及更好的平台，因此找上運動界中著名的賽事資訊供應商，讓銷售市場有機會持續擴大。

事實上，第一屆運彩發生發行機構線上投注與實體經銷商投注搶食爭利的問題。因此第二屆威剛接手很重視整合線上、實體通路，齊頭並進、共享銷售，包含在經營上，台灣運彩讓利給經銷商，透過經銷商個人努力經營的成果，達到收益最大化，才樂於推廣線上投注，以實體投注站為基地，投注者可以在實體投注站同步享有線上和實體的服務，一舉兩得。

威剛接手運彩11年，在各階段的轉型做出很多進化， 讓第三屆銷售第一年銷售額衝破643億元、 挹注運動發展基金超過70億元。林博泰強調，主要是「產品更豐富」，可投注的運動種類從16種增加到26種，且新增四種場中投注的運動，投注玩法倍增，從28種增加到50種，以及不限運動的串關投注從八關增加到12關。

此外，還有「投注更便利」，第三屆運彩24小時營運除沒有時間、地點限制的線上投注服務，實體網絡更全面啟用QRcode投注。

優化線上平台 增加場中串流

優化線上投注平台，增加「場中串流」（Live Streaming）媒體服務。目前運彩約有2,600家經銷商，今年目標達到2,700家，線上會員數截至2024年底有26.4萬人，目前28.8萬人，今年目標約34萬。

除經銷商，另一方面，運彩線上投注從每100元投注，挹注國家運動發展基金10元增加到12元，且照顧運動選手就業，更多績優退役運動選手可以擔任經銷商。

林博泰投身運彩逾十年，在他帶領下，每年銷售業績都更上一層樓，他分享致勝關鍵是「從不設限」，他堅信，天有多高，目標就有多高，秉持此信念告訴同仁，每一次都要將目標訂立至最高，且100%全力達成。

他鼓勵同仁不要單看達成率，因為很容易陷入不透明的迷思，他舉例，假設訂定10億元目標，賺了12億元，達成率120%，但承諾20億元只做了18億元，比12億元還高，達成率只有九成，也因此不能單看達成率，還要看絕對金額的貢獻度才算透明。

圖／經濟日報提供

相比其他歐美國家的運彩生態和環境，林博泰指出，國家型的運彩跟非國家型的運彩本質上不同。台灣運彩是國家型，超過九成的經銷商屬體育運動專業人士，第三屆開始還增加績優退役資格的運動員擔任經銷商。

台灣運彩發行目標是創造更多盈餘收入用於國家體育發展，過程中由具體育運動專業人士擔任經銷商，照顧運動員、創造就業機會，希望這些體育運動專業人士可取之於體育、用之於體育、回饋體育，讓更多運動員可以受益。