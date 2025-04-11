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鉅虹建設13期種籽計畫續推「蒔荃」、「蒔美」百億新案

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
鉅虹建設一線式車道，如同水幕天井的獨特設計。業者提供
鉅虹建設一線式車道，如同水幕天井的獨特設計。業者提供

台中品牌建商不畏美國對等關稅衝擊房市，推案腳步穩健推進！鉅虹建設11日宣布，將於台中市13期重劃區推出總銷達100億元的「蒔荃」、「蒔美」兩案，主打品質施工與貼心設計的原創美學宅，鎖定首購族群，展現對13期發展與剛需市場的信心。

鉅虹建設董事長劉品辰表示，看好13期重劃區的交通、商圈、公園綠地與學區醫院等發展優勢，多年來逐步播下種籽，在13期購入的土地已超過2萬坪。

除了已推2案的樂田段、即將開案的昌明段新案之外，持續還有樂田段與楓溪段推案規劃，以實際行動整合區域條件，期待讓個案發揮最佳的表現。

13期位於南屯與南區交界，交通發達，緊鄰台74線快速道路，且有雙鐵共購、雙國道，都能迅速連結中彰投與台中市區，加上捷運串聯北屯、南屯與烏日，進一步提升通勤便利性。

不僅如此，此區也坐擁烏日高鐵特區的交通優勢，帶動周邊產業進駐，包括全台最大百貨購物中心「第一大天地」等，提升鄰近房市的增值潛力，也讓13期能實質有加分效應。

在生活機能方面，13期重劃區商業發展日益成熟，鄰近的中山與文心秀泰商圈，好市多與迪卡儂等大型量販店、超市、連鎖品牌等陸續進駐，滿足日常採買與休閒需求。

劉品辰指出，此區也具備優質的文教與醫療資源，包括中山醫學大學與附設醫院、中興大學等，加上綠地公園與人行空間的整體規劃，讓13期成為兼具宜居與未來性的住宅區域。

而與台中市已發展成熟區域相比，13期的房價、機能與未來發展，更可滿足家庭居住的需求，吸引首購與自住族群，成為長期宜居的堅實後盾。

鉅虹建設展開區域種籽計畫，在13期繼「天蒔」、「天麗」20億元案量完銷後，近期將在昌明段再推出兩個新案「蒔荃」、「蒔美」，預計4月底進場，總銷100億元。

鉅虹延續其對施工品質與宜居陽台的要求，將客製化設計與綠地庭園融入整體規劃，包括有20米迎賓車道、春夏秋冬的四季花園、3,000坪建案土地有2,200坪的高綠覆率等，讓社區擁有時令運轉的日常更迭。

鉅虹建設總監張玉鈴表示，昌明段新案主要鎖定「新三代宅」的家庭客。為了呼應社會結構現象，「蒔荃」規劃純2房設計，而3,000坪基地的「蒔美」，推出均質38至41坪3房設計，且每層樓四戶即規劃2部電梯。

新案注重細節，讓玄關門、廚房、地板都去規格化；戶型上著重空間運用效率，停車場特有的「一線式車道」設計，能搭配景石山牆形成「水幕天井」，讓地下室停車場都能自然採光與通風，滿足居住品質的期待。

台灣房屋信實黎明邸家店店長陳家育表示，13期的麻糍埔遺址、台中金城武樹等公園綠地，都是近期發展的新興公園景點，13期正在漸漸走進民眾的日常生活圈。

陳家育說，建商若能在一個區域持續性的進行土地布局，對於購屋人來說，相對有保障。鉅虹建設擁有超過2萬坪土地，持續深耕種籽計畫，並且隨著每一個新案推出，不斷注入新活力，正是看好13期區域發展的最好展現。

鉅虹建設在13期推動種籽計畫，新案「蒔荃」、「蒔美」4月底登場。業者提供
鉅虹建設在13期推動種籽計畫，新案「蒔荃」、「蒔美」4月底登場。業者提供
13期重劃區擁有交通、商圈、公園綠地與學區醫院等發展優勢。業者提供
13期重劃區擁有交通、商圈、公園綠地與學區醫院等發展優勢。業者提供
鉅虹建設多年來逐步播下種籽，在13期購入的土地已超過2萬坪。業者提供
鉅虹建設多年來逐步播下種籽，在13期購入的土地已超過2萬坪。業者提供

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