出貨熱 東南亞將爆搶艙潮 下周艙位吃緊

運價指數連三漲。最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數於昨（11）日出爐，指數上漲1.9點至1,394.68點，周漲幅0.1%。美國宣布除了中國大陸外，其他貿易夥伴對等關稅暫緩90天實施，東南亞客戶恢復出貨，又遇到船公司減班率約30%，艙位緊張，預期下周後恐將出現搶艙潮。

國內物流業者分析，美國對大陸課高關稅，大陸出口到北美需求急凍，然而最新一期運價變化不大還逆勢上揚，代表航商對於後市各區的貨量回升很有信心，即便大陸沒有貨，北美運價也不受影響，維持平盤附近震盪。

SCFI指數及主要貨櫃輪航線運價變化

根據最新一期上海航交所公布的運價，遠東到美西每FEU（40呎櫃）達2,202美元，較前一期下跌111美元，跌幅4.8%；遠東到美東每FEU（40呎櫃）達3,226美元，較前一期下跌80美元，跌幅2.4%。

國內的航運業者長榮（2603）、陽明、萬海都認為，新關稅對於全球貨載勢必會造成影響，北美航線外的其他航線，如亞洲近洋線及歐洲線貨運需求則維持平穩；美國新關稅政策具體影響程度與範圍仍待各國與美國關稅協商結果而定；未來將依關稅情況發展及市場狀況審慎應對。

對等關稅暫緩90天，對海運市場的影響，物流業者分析，美國發動的全球關稅戰，亞洲出口美國的供應鏈重新洗牌，因供應鏈不是說變就能變，目前大部分的客戶還在「喬稅率分攤」。