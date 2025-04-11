搶進機捷！A22站生活圈 「保利首綻」今公開

中壢精華地段稀有推出的「保利首綻」11日舉行公開典禮，藝人胡瓜也偕妻子丁柔安前往祝賀。保利開發建設總經理謝明宏表示，在成功說服六名地主同意釋出老街溪站（機捷A22站）首排近600坪土地後，規劃出精品好宅建案，除了吸引在地頂級客層外，也獲得大台北、竹科人的青睞。

桃園市政府斥資千億打造「中壢大車站計畫」規劃於2031年完工，鐵路地下化工程則是取法波士頓綠園道城市計畫，將鐵路地下化後空出將形塑為綠廊長達16公里，串連桃園都會核心地帶，一如台中「草悟道」將綠園道轉化為可遊、可憩、可居的綠色都市主軸，重新串聯城市地貌，活化周邊生活節奏。

保利開發建設總經理謝明宏表示，保利首綻在捷運A22站的正對面，不論在公共設施、生活機能，都是中壢區民眾多年以來最好的選擇。他透露，為了取得這塊精華地段土地，得先後說服六名地主才整合成功。僅管在整體經濟環境及房地產景氣降溫之際，保利選擇走自己的路，瞄準的是金字塔頂層目標客群，由於這類客層對於貸款的成數、自備款壓力相對較小，對精品好宅的銷售變數也大幅降低。

謝明宏指出，「保利首綻」基地面積近600坪，總戶數約100戶左右，房型以2房為主，3房為輔，單價落在70萬左右，因應目前少子化的現況，期望能夠壓低總價讓年輕人有機會能夠進駐「首綻」。謝明宏強調，在中壢市中心翻新舊城區，未來潛力與青埔地區相比，這個價格他認為相當有競爭力。

「保利首綻」跳脫傳統住宅的制式規劃，以高端私人招待所為靈感，打造符合國際品味的生活空間。從精品迎賓大廳、交誼廳、健身房到頂樓花園，則是以「尊榮款待、奢華沉浸」兩大核心展開，要為中壢揭開一場極致生活體驗。