2025台中加盟大展120大品牌 共創6000就業點燃18億商機

號稱中部史上最大規模的「2025台灣連鎖加盟創業大展-台中展」，11日起至14日在台中國際展覽館盛大登場，匯聚120大頂尖品牌，橫掃350個展位，主辦單位預計可催生1,200家新店，創造6,000個就業機會，引爆高達18億元商機。

亞洲消費者對炸雞的熱愛，已經在市場發展成一個獨特的經濟領域，市面上的炸雞品牌琳瑯滿目，本屆展會更是迎來多家人氣炸雞加盟品牌，炸雞市場競爭加劇，廠商不斷推陳出新，吸引消費者目光。

首度參展的南洋雞排「OH!Ji Ji」帶來獨家酸辣調味粉；昌平炸雞王、豪傳說雞排祭出0元加盟金方案；其他人氣品牌如：十九甲雞排、吮指王、豪傳說雞排、炸鷄大獅等，皆準備好搶攻300億元商機。

六星炸雞首次亮相加盟展，來自食品大廠「卜蜂」旗下的炸雞品牌，不僅帶來穩定的原物料供應，還擁有47年的品牌口碑，讓創業者更有信心。此次加盟展限定開放中彰投地區，確保門市商圈競爭優勢，打造穩定獲利模式，加盟展優惠現折12萬元。

食品大廠跨足餐飲直營已成趨勢，除了六星炸雞，麥味登、炸雞大獅、樸樂早午餐等知名品牌，也依靠背後強大的食品供應鏈，進一步降低成本、提高市場競爭力。

從食品產業拓展至直營門市，不只是商業模式的升級，更意味著市場策略的重大轉變，品牌價值與供應鏈效益將同步提升，未來市場競爭將更為激烈。

因應餐飲業人力短缺挑戰，今年台灣連鎖加盟創業大展-台中展帶來智能解方。「TOUCH CAFÉ」智能咖啡機系統，透過觸控螢幕與行動裝置即可精準調控咖啡因含量、奶泡比例及甜度參數，實現自動化製作流程，可有效節省30%人力需求，加盟展特別優惠再送「免費店位評估」。

此次加盟展適逢黑色情人節，聚焦近年崛起的「單身經濟」，也帶動個人餐飲與一人創業風潮，如：老先覺功夫窯燒鍋，搶攻個人小火鍋市場。展會更推出單人創業品牌，包括：潮味決湯滷專門店、舒芙蕾蛋堡、老鉄沒毛病酸菜魚、三十六島餐車王國、龍五港式雞蛋仔、掌門人雞蛋糕、雞百分100分、天堂地瓜球等。

當餐飲業者仍在熱便當市場中廝殺，壽司品牌早已悄悄打開另一扇門-冷便當市場。這是一塊被低估、卻充滿潛力的市場。它具備高需求、高效率與低人力特性，完美對應現代消費者的生活節奏。

以「爭鮮gogo店」為代表，冷藏壽司外帶店型在疫情後快速崛起。爭鮮憑藉品牌信任與標準化系統深入社區、交通樞紐，以親民價格與快速取得的優勢，年營收已突破220億，成為外帶市場的指標性品牌。

有別於既有品牌強調效率與低價，「幸運壽司」選擇從品牌故事感、產品創新度與溫度服務切入，打造一個更貼近年輕族群與家庭需求的冷便當品牌。從視覺風格、產品口味到消費體驗，跳脫傳統外帶店的制式印象，訴求「即食也可以很有感」。

「冷藏壽司不該只是匆忙之中的選項，它可以是一個小確幸。」幸運壽司品牌代表說，現代人追求的不只是方便，更是質感與美味兼具的即食選擇。

目前，幸運壽司積極拓展外帶型態據點，並同步導入智慧設備，以穩健步調切入市場、爭取消費者青睞。

另外，這個夏天，台灣手搖飲也吹起花生新熱潮。人氣手搖名店「Go Ba!自然．湉」推出「雪絨花生好事奶」及「花轟奶奶」，將台灣本土特產花生元素帶入手搖飲。

一直以來深受消費者喜愛的奶蓋茶，「自然．湉」研發花生奶蓋，人氣產品「雪絨花生好事奶」，搭配台灣東方美人茶獨特香氣，與花生奶蓋一口飲下，花生鹹香濃郁的口感與東方美人奶茶的清甜，堪稱平衡之完美搭配。

「自然．湉」於去年開始展店，目前全台有12家店，海外-新加坡也能品嚐得到美味飲品，「自然．湉」寬敞文青的店面設計，期望讓消費者於繁忙的都市生活中，可以喘口氣享受一杯好喝的手搖飲與內心的湉靜。