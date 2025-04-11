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候診間變閱讀角 正隆紙圖書館進駐南投佑民醫院

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
正隆紙圖書館進駐南投佑民醫療社團法人佑民醫院。正隆/提供。
正隆紙圖書館進駐南投佑民醫療社團法人佑民醫院。正隆/提供。

正隆（1904）長期關注兒童閱讀與環境教育，並與統一超商好鄰居文教基金會攜手，在南投佑民醫療社團法人佑民醫院打造全台首座進駐醫院的紙圖書館，於4月11日正式啟用，開啟兒童閱讀與醫療照護結合的新篇章。

該館以100%再生紙材製成，並融入「Bear寶貝收納屋」與「啄木鳥醫生」的設計，將候診空間打造成親子共讀空間，讓孩子透過閱讀和遊戲舒緩情緒，也能在輕鬆氛圍中與專業醫護人員互動，獲得更全面的身心照顧。

正隆自2014年起推動「二次森林教育札根」永續計畫，使用100%再生紙材，在全台各地打造永續紙材圖書館，至今累計32座，貢獻減碳量逾18萬5,600公斤，減少砍伐640棵樹。2022年，正隆更啟動跨界結盟計畫，攜手7-ELEVEN與統一超商好鄰居文教基金會，將7-ELEVEN門市提供的回收紙材再製成書架、桌椅與教具，在全台各地鄉鎮小學、課輔班建置好鄰居紙圖書館，擴大閱讀影響力。

看見親子共讀與早期教育的重要性，正隆今年更將觸角擴及醫療院所，與統一超商好鄰居文教基金會、台灣展臂閱讀協會合作的第7座好鄰居紙圖書館，首度進駐「佑民醫療社團法人佑民醫院」，讓醫院候診區成為溫馨的親子共讀空間，陪伴學齡前兒童家庭。

正隆設計團隊與好鄰居基金會等團隊在佑民醫療社團法人佑民醫院打造的MINI好鄰居紙圖書館，讓二樓的婦兒門診候診區溫暖升級，團隊特別強化醫院環境的適應性，不僅提供適合孩童的安全閱讀空間，更針對候診需求，設計全新「Bear寶貝收納屋」與「奇幻冒險地圖桌」，讓孩子在醫院裡也能感受到陪伴與樂趣。

「Bear寶貝收納屋」以大熊守護小熊為概念，兼具收納與陪伴功能，讓孩子擁有安心的候診體驗；「奇幻冒險地圖桌」則結合正隆文創品牌紙樂屋的「動物大冒險記憶配對卡」桌遊，通過遊戲，讓醫院成為寓教於樂的空間，也讓家長可以在親子互動的過程中，與孩子創造美好回憶。設計團隊也在「主題樹」的枝幹掛上「小兒科門診」的招牌，象徵醫護人員對孩子們的堅實守護，樹梢上更有紙製「啄木鳥醫生」時刻照看著孩子們。

正隆希望藉由這些創新設計，讓孩子們感受到閱讀與遊戲帶來的勇氣與溫暖，同時提升民眾對永續及環保議題的興趣與意識。這座紙圖書館不僅提供閱讀空間，更推動環保與教育並行，展現企業社會責任的實踐。正隆深信永續教育是社會前進的動力，將持續以跨界結盟的形式，為鄉鎮注入環教資源，也把永續循環再生的教育理念，帶到全台社會各個角落。

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