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中航汰舊換新出售一艘海岬型散裝輪 處分利益約2.5億元

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

中航（2612）持續進行船隊汰舊換新，11日公告將出售1艘散裝船，子公司China Progress Shipping Limited 公告以1,765萬美元（約5.8億元）處分海岬型散裝輪，交易對象為Ever Prosperity Shipping Pte. Ltd. or its nominee，預計處份利益約760萬美元（約2.5億元）。

中航進行船舶汰舊換新，考量到長期市場競爭力，中航去年已委託台船建造4艘海岬散裝輪21萬噸級船舶，合約簽署2艘建造合約及2艘選擇權，今年已經陸續完成合約，隨著未來節能船的加入，有助於提升中航全球競爭力。

散裝船海岬型為主的中航，還有其他的業務，包含內陸運輸、倉儲物流、海內外投資等，是一家多元化跨國性集團；目前除了經營海岬型散裝輪船隊，並以合資方式經營超大型原油輪(VLCC)及成品油輪(LR1)，國內則有分別經營內陸運輸與倉儲的偉聯運輸公司及中航物流公司。

台船 散裝船

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