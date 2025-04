中航汰舊換新出售一艘海岬型散裝輪 處分利益約2.5億元

中航(2612)持續進行船隊汰舊換新,11日公告將出售1艘散裝船,子公司China Progress Shipping Limited 公告以1,765萬美元(約5.8億元)處分海岬型散裝輪,交易對象為Ever Prosperity Shipping Pte. Ltd. or its nominee,預計處份利益約760萬美元(約2.5億元)。

中航進行船舶汰舊換新,考量到長期市場競爭力,中航去年已委託台船建造4艘海岬散裝輪21萬噸級船舶,合約簽署2艘建造合約及2艘選擇權,今年已經陸續完成合約,隨著未來節能船的加入,有助於提升中航全球競爭力。

散裝船海岬型為主的中航,還有其他的業務,包含內陸運輸、倉儲物流、海內外投資等,是一家多元化跨國性集團;目前除了經營海岬型散裝輪船隊,並以合資方式經營超大型原油輪(VLCC)及成品油輪(LR1),國內則有分別經營內陸運輸與倉儲的偉聯運輸公司及中航物流公司。