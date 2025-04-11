台灣手搖飲品牌 投資3億元設置智慧物流中心

經濟部投資台灣事務所11日通過長沂國際擴大投資台灣方案，長沂國際擁有兩大手搖飲品牌：COMEBUY及COMEBUYTEA，將投資近3億元，在新北市八里區建設智慧物流中心。

經濟部投資台灣事務所表示，長沂國際以獨創的專利萃茶機「Teapresso」，創造高品質茶飲，並提供多樣化的飲品選擇，為優化物流配送效率，提升供應鏈整合能力，公司投資近3億元於新北市八里區建設智慧物流中心，導入自動化智能倉儲系統、AGV智慧機器人、WMS倉儲管理系統及RF無線終端機，實現即時庫存監控與無紙化管理，大幅提升運營效率。

此外，物流中心將建置太陽能發電與智慧空調管理系統，有效降低碳排放與能源消耗，並規劃超過96%空間採用自然通風設計，減少機械換氣，確保環保與效能兼具。長沂國際將強化智慧物流技術，為供應鏈創造更高附加價值。

投資台灣事務所統計，截至目前為止，「投資台灣三大方案」已吸引1678家企業超過2兆5415億元投資，預估創造16萬1304本國就業機會，其中「中小企業加速投資行動方案」已通過1139家中小企業投資約5793億元，帶來4萬988個就業機會。