大成揮軍美國加工食品市場 將推牛肉麵等台灣美食

台灣食品大廠大成揮軍美國市場，2024年中入主美國加工食品廠AmyFood，大成董事長韓家宇今天在法說會中透露，公司正規劃在美國擴建2廠，預計今年內會啟動，新廠除了營業規模擴增，將春捲、水餃等既有產品項目規模放大，還打算把牛肉麵等台灣美食也帶到美國。

大成今天舉行法說會，法人關心美國關稅措施的影響，韓家宇沙盤推演，唯一可能受到比較大影響的是印尼廠，其水產加工有約15%營收銷到美國；中國廠的部分，主要供應當地內需，少部分出口到日本，沒有賣到美國。整體評估，大成受到美國關稅措施直接影響有限。

另外有法人詢問，台灣與美國關稅談判，政府擬以雙邊零關稅談判，對台灣市場的可能影響。大成總經理韓芳豪分析，美國的雞肉、豬肉這幾年出口量並沒有增加，如果台灣真的開放，實際影響還要再觀察。另外他表示，如果真的進來，消費者有知的權利，建議政府必須溯源，讓消費者知道所購買的肉品是從哪裡來。

大成去年入主Amy Food，韓芳豪表示，肉品沒辦法外銷，剛好碰到這個機會，希望藉此擴大在美國的發展。韓家宇介紹，Amy Food是由一對從台灣到美國的華僑老夫妻經營，已超過40年，總部在德州休士頓，主要做春捲、水餃類等加工食品，由於老夫妻想退休找不到人接班，大成去年7月入主Amy Food，取得8成股權。

韓芳豪說，Amy Food已經有通路，產品賣到全美高中、大學的食堂，以及很多超市，已經有很好的通路基礎，未來加上大成的管理能力，希望進一步擴大發展。

大成入主前，Amy Food 2023年營收約1300萬美元，獲利約260萬美元。韓家宇預告，大成正規劃在美國打造新的加工食品2廠，預計今年內會啟動，未來完工後，除了規模數倍成長，大成也打算把牛肉麵等台灣美食引進帶到美國市場。

大成2024年營收新台幣1027.49億元，年減7.52%；歸屬母公司淨利35.29億元，比2023年衰退13.2%，每股純益4.21元。

展望2025年，韓家宇表示，大成多項投資計畫同步進行中，其中台灣的水產飼料廠、土雞加工廠、白肉雞分切廠，和全能生技新廠，預計今年內會開始投產，下半年就會看到營收貢獻。另外大成在越南擴建豬廠，以及印尼水產加工廠的擴建，也都預計今年內會完成，可望為公司挹注新的營運動能。