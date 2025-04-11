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買預售還是中古？北市房價揭差距 這區相差58萬奪冠

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
根據實價登錄顯示，台北市近一年各行政區預售屋與中古屋的平均單價差，大安區價差最大，58.4萬元，中正區最小，僅約30萬元。圖／永慶房屋提供
根據實價登錄顯示，台北市近一年各行政區預售屋與中古屋的平均單價差，大安區價差最大，58.4萬元，中正區最小，僅約30萬元。圖／永慶房屋提供

預售屋價格經常被視為區域房價風向球，近年預售屋價格與中古屋的價差逐漸擴大。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，台北市因開發幾近飽和、土地稀缺，使預售屋建案多須仰賴都更、危老方式來推案，在供不應求的狀況下，預售屋持續創高價。根據實價登錄顯示，台北市近一年各行政區預售屋與中古屋的平均單價差，大安區價差最大，58.4萬元，中正區最小，僅約30萬元。

陳金萍表示，因應整體環境，建商在總價門檻考量下，導致中小坪數成為推案主流，單價漲勢更為兇猛。近一年台北市預售屋單價為123.3萬元，相比中古屋單價78.7萬元，高出44.6萬元。

陳金萍指出，大安區為台北市最高單價區，由於位處台北市精華地段，且素地稀缺，致使當地預售建案多為高端住宅或訴求低總價、高單價的小坪數產品，預售屋平均單價164.2萬元，中古屋105.8萬元，價差58.4萬元；其次為松山區預售屋單價147萬元，中古屋單價90.1萬元，價差56.8萬元；信義區預售屋單價145.2萬元，中古屋單價90.02萬元，價差為55.0萬元。

中正區中古屋與預售屋價差最小，僅29.7萬元。該區中古屋單價達95萬元，預售屋則因「全坤衡峰」建案成交價為128.8萬元而維持合理水準。

萬華區則是唯一預售屋單價未破百萬元的行政區，中古屋單價也僅有62.8萬元，兩者價差為35萬元。陳金萍表示，該區開發較早，受到房屋屋齡偏高等原因影響，一直為台北市的「房價凹陷區」，加上過去萬華區相對缺乏大型開發計畫，房市缺乏高漲利多。

陳金萍指出，中古屋具價格實惠、可實地勘查等優點，預售屋則反映區域發展與未來增值潛力，兩者各有優劣，購屋應依自身需求審慎選擇。

台北市近一年各行政區中古屋和預售屋平均單價對比。圖／永慶房屋提供
台北市近一年各行政區中古屋和預售屋平均單價對比。圖／永慶房屋提供

建案 預售屋

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