中租攜手三一東林 搶攻高階商用車市場
中租控股旗下中租汽車租賃公司今天與德國知名豪華汽車品牌BRABUS台灣總經銷三一東林簽署合作，成為官方唯一指定租賃合作夥伴，攜手搶攻高階商用車市場。
中租租車營運長戴光顯表示，繼2024年於個人消費市場推出URiDE共享租車品牌後，持續擴大企業端長期租賃業務市場，選擇與三一東林公司合作，成為唯一指定合作夥伴，以期藉此拓展新客群，推展高階商用市場。
三一東林董事長陳睿謙表示，與中租租車共同合作引進BRABUS B30車型，為品牌首次推出的小型轎車系列，限量100輛。
中租控股說明，聚焦多元利基市場策略，落實業務多角化產品服務。2006年成立中租汽車租賃公司，提供企業車輛長期租賃服務；2012年擴大延伸至消費大眾，推出「中租租車」短期租車服務，22處服務據點以滿足商務與旅遊等不同需求。
中租控股指出，2023年設立仲行智能行動公司，2024年推出URiDE共享租車品牌，2025年共享車輛已達1000輛，站點也擴增至550處，服務範圍涵蓋自台北、新北、桃園、台中、台南與高雄六都，並陸續增加基隆與新竹等區域。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言