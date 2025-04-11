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信義房屋陳志遠 風雨無阻感動服務成千萬經紀人

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
信義房屋師大永康店專案執行經理陳志遠（右）無論大小事皆全力以赴，也正是這份真誠與用心，讓他連續兩年創下千萬業績。（圖:信義房屋提供）
信義房屋師大永康店專案執行經理陳志遠（右）無論大小事皆全力以赴，也正是這份真誠與用心，讓他連續兩年創下千萬業績。（圖:信義房屋提供）

信義房屋師大永康店專案執行經理陳志遠，深耕房地產領域逾二十年，累積成交超過200件物件。他以專業與真誠的服務，連續兩年成為千萬經紀人，不僅贏得客戶信賴，更在業界樹立良好口碑。

「客戶滿意就是生命責任。」陳志遠總是將客戶需求放在首位。曾有客戶在颱風天忘記帶鑰匙，一通電話，他就毫不猶豫地冒雨趕往協助。他曾協助80多歲高齡朱媽媽出售大安區的房產，由於朱媽媽年事已高，與身體欠佳的女兒同住，搬家、清運、清潔等事宜都無法親自處理。陳志遠主動協助安排所有細節，確保一切妥善完成。

交屋後，朱媽媽搬至新店，不久後新冠疫情爆發，母女倆因健康狀況不佳幾乎無法外出，陳志遠得知後，每週主動採買食材、日用品與藥物，從大安區騎車到新店，持續提供協助直到她們恢復健康。

這些貼心舉動，不僅溫暖客戶，也展現他對房仲工作的深層使命感。無論大小事皆全力以赴，這些服務與點滴回憶，成為他房仲生涯中最珍貴的收穫，也正是這份真誠與用心，讓他連續兩年創下千萬業績。

作為店裡的資深前輩，陳志遠樂於傳承資深經驗與專業知識，協助後輩成長。他認為，團隊能成功來自於每個人的共同努力，因此他總是鼓勵同仁們互相學習、共同進步。在團隊中，他秉持平等與親和的態度，將同仁視為家人，致力於維護團隊的凝聚力與向心力。

信義房屋「以人為本、正向思考、先義後利」的理念，是成就團隊合作與互相扶持的核心。公司不僅鼓勵同仁學習成長，也提供完善的職涯發展與福利制度，讓夥伴能夠專注於服務客戶。除了提供前6個月保障5萬元底薪，讓新進同仁安心適應外，還有價值達彈性福利「信福幣」、生育補助、免費健檢等多元福利，並提供EAP專業顧問諮詢服務，協助同仁平衡工作與生活，確保團隊能穩健成長。

對陳志遠來說，這些支持不僅讓他能夠持續提升專業，也讓他更有餘力幫助客戶與團隊。他希望未來能夠與夥伴們一起成長，並以更專業、更貼心的服務，持續創造客戶價值。他堅信，只要秉持初心，以客戶為先，就能在房仲領域發揮更大的影響力。

「信義房屋為業界上市、全直營房仲，憑藉深耕台灣逾40年經驗，掌握脈動、市場觀察並提出產業分析；並由專業地產顧問提供一條龍服務，以SinyiCare十大守護，包括最高規漏水保障、履約保證價金信託、AI配案等以及居家服務，保障消費者的房產交易安全。本業之外，近20年來著力於社區營造，推動「社區一家」計畫，幫助超過3000個社區圓夢，獲得總統文化獎肯定，並進一步推動「地方創生」，貫徹企業社會責任打造永續發展的共好生活。」

信義房屋 房仲 生育補助

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