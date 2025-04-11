好市多北台中加油站停售柴油 背後原因是這個

針對好市多北台中店（北屯）「柴油」將要停售，只到5月11日售完為止。據側面了解，北台中好市多（Costco）停售柴油的主要原因可能與柴油銷售量較低以及因應美國永續環保政策，逐步減少柴油的販售有關。

好市多北台中（北屯）加油站以親民價格深受會員喜愛，尤其是柴油更被許多駕駛視為加油首選，長期吸引車潮排隊加油。然而，近日有消息指出，該站將於5月11日停售柴油，售完即止，引發不少常客關注與惋惜。

好市多的商業模式強調以高銷量支撐低價格。由於柴油車輛在整體車輛中的比例較小，導致柴油銷售量相對有限。因此，好市多可能選擇停止供應柴油，將資源轉向需求更高的汽油，以更有效地服務會員。

好市多中壢站（桃園）、新莊站（新北），以及北台中站（北屯）3處，北台中站自5月11日起停售柴油，中壢目前持續販售、新莊無柴油。

雖然僅停售柴油，汽油供應不受影響，但此舉仍對仰賴柴油車輛族群帶來不便。有民眾表示，過去習慣到好市多加油，不僅價格實惠，品質也讓人安心，如今得另覓替代方案。不過也有業界人士指出，柴油車在整體車市占比逐年下降，未來加油站可能會逐步調整營運策略，朝更符合能源轉型與政策方向的方向發展。