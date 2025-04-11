科技、物流業卡位 桃園廠辦需求爆發

桃園躍升廠辦群聚交易熱區！信義全球資產觀察，產業轉型升級與廠辦分離趨勢加速，企業對新式廠辦需求日益殷切。因應整體產業發展，企業積極推動資產活化老廠改建，建商也投入廠辦產品開發，兩大供給動能並進，為區域廠辦市場帶來新成長動能。

據已揭露之實價登錄顯示，桃園廠辦市場處於成長階段，2022年至2024年交易件數連續成長，從2022年的118件，增加至2024年的216件；進一步觀察，交易比重以新廠辦為主，去年廠辦市場交易中，約61%的成交案件來自屋齡五年內或預售產品，其中上市櫃企業積極買進，包括艾笛森光電（3591）、銘旺科技（2429）分別以4.34億元、2.75億元購入「綠意領航1號」預售廠辦。

以2022年至2024年桃園廠辦總交易件數來看，共有兩個行政區突破百件，第一名落在中壢區，交易件數達181件。

信義全球資產總經理林三智分析，中壢區為桃園重點產業聚落，上市櫃大廠群聚，台達電（2308）、日月光（3711）等科技大廠積極推動資產活化、重建老廠，憶聲電子（3024）也將原中壢廠開發為「憶聲智匯科技園區」，去年實價登錄已揭露52筆交易紀錄。

第二名為蘆竹區，交易件數達168件；林三智指出，蘆竹緊鄰桃園機場、有機場捷運線，交通便利性佳，眾多指標企業進駐，產業別涵蓋物流、化工、機械、食品等，有南崁工業區等形塑出完整的產業聚落。建商看準商機，積極進場開發新廠辦大樓，伴隨產業升級廠辦分離、企業換屋潮，大量新式廠辦需求爆發，推動交易量衝上全區第二。