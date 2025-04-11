遠東SOGO鐵雕環保創藝綠廊特展 化腐朽為藝術

在4月22日世界地球日前夕，遠東SOGO忠孝館於4月11日至4月30日，邀請環保藝術家鄭炳和與畫家曾嬌媛在1F後方綠廊公園及館內11F聯合展出「鐵雕環保創藝 綠廊特展」。

有著廢鐵廠裡的鋼鐵人藝術家稱號的鄭炳和，巧妙運用各種形狀與樣式的鐵件元素，融合環保理念與藝術想像再賦予它們新生命，與曾嬌媛共同創作出獨一無二的鐵雕彩繪藝術作品，讓廢棄金屬重獲新生，展現環保的無限可能，敬邀您共享這場融合環保與創意的藝術盛宴。

忠孝館1F後方綠廊看到鐵衛樂團的各成員，活用各種廢鐵媒材，讓每位樂團成員活靈活現起來。首先映入眼簾的指揮家，由滅火器、定置網浮桶、鋼筋及螺桿汽車排氣管組成；變速箱油蓋化身電音吉他，排氣管搖身一變為小提琴，聯手彈奏出美妙的交響樂章。

另一頭則有機車鋼圈、冷媒桶、鐵桶及桌腳打造而成的一對可愛山羊悠閒交談，也為充滿綠意的綠廊道增添藝術氣息。11F則有12位由加壓馬達儲水桶、避震器、鐵板、壓克力顏料彩繪而成的大頭娃娃，每位表情特色皆不同，可愛逗趣的模樣，舒壓又療癒。