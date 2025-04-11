聽新聞
0:00 / 0:00
SCFI運價連三漲 預估下周會開始出現搶艙潮
運價指數連三漲！最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數於11日出爐，指數上漲1.9點至1394.68點，周漲幅0.13%。東南亞客戶出貨回溫，船公司減班率約30%，艙位緊張中，預期下周後恐將會造成爆艙。
即便大陸出口北美需求急凍，最新一期出爐運價還是沒有下滑，穩在平盤，代表航商捍衛運價的決心，遠東到美西每FEU(40呎櫃)達2,202美元，較前一期下跌111美元，跌幅4.8%；遠東到美東每FEU(40呎櫃)達3,226美元，較前一期下跌80美元，跌幅2.41%。
隨著高額對等關稅暫緩90天，市場傳出部分客戶重新出貨，物流業者分析，美國發動的全球關稅戰，亞洲出口美國的供應鏈再度重新洗牌，但因為供應鏈不是說變就變，目前還在喬當中；東南亞， 客戶出貨回溫中， 船公司減班率約30%， 艙位緊張，可預知下周後將會造成爆艙狀況。
遠東到歐洲運價每TEU(20呎櫃)達1,356美元，較前一期上漲20美元，周漲幅1.49%；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)達2,144美元，較前一期上漲116美元，漲幅5.71%。
近洋線方面，遠東到東南亞每TEU(20呎櫃)與前一期上漲3美元，漲幅0.67%；遠東到日本關西、遠東到日本關東每TEU(20呎櫃)與前一期各下跌6美元，遠東到韓國每TEU(20呎櫃)與前一期持平。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言