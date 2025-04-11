SCFI運價連三漲 預估下周會開始出現搶艙潮

運價指數連三漲！最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數於11日出爐，指數上漲1.9點至1394.68點，周漲幅0.13%。東南亞客戶出貨回溫，船公司減班率約30%，艙位緊張中，預期下周後恐將會造成爆艙。

即便大陸出口北美需求急凍，最新一期出爐運價還是沒有下滑，穩在平盤，代表航商捍衛運價的決心，遠東到美西每FEU(40呎櫃)達2,202美元，較前一期下跌111美元，跌幅4.8%；遠東到美東每FEU(40呎櫃)達3,226美元，較前一期下跌80美元，跌幅2.41%。

隨著高額對等關稅暫緩90天，市場傳出部分客戶重新出貨，物流業者分析，美國發動的全球關稅戰，亞洲出口美國的供應鏈再度重新洗牌，但因為供應鏈不是說變就變，目前還在喬當中；東南亞， 客戶出貨回溫中， 船公司減班率約30%， 艙位緊張，可預知下周後將會造成爆艙狀況。

遠東到歐洲運價每TEU(20呎櫃)達1,356美元，較前一期上漲20美元，周漲幅1.49%；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)達2,144美元，較前一期上漲116美元，漲幅5.71%。

近洋線方面，遠東到東南亞每TEU(20呎櫃)與前一期上漲3美元，漲幅0.67%；遠東到日本關西、遠東到日本關東每TEU(20呎櫃)與前一期各下跌6美元，遠東到韓國每TEU(20呎櫃)與前一期持平。