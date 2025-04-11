高雄港旅運中心助力亞洲新灣區發展 重點招商金融產業

高雄港旅運中心坐落亞洲新灣區內，除觀光功能外，其15層商辦大樓協助配合成為重要產業發展基地之任務，港務公司配合行政院核定之「亞灣2.0-智慧科技創新園區推動方案」，致力推動5G AIoT產業鏈發展。

港務公司在兼顧員工需用辦公空間及配合政策推動需求下，商辦大樓中10個樓層作為港務公司辦公空間，其餘樓層則釋出由民間企業進駐，目前第10樓由遠傳電信承租使用，另4樓至7樓辦公空間配合政府政策進行招商作業，期引進優質大型科技業龍頭設立營運據點或南臺灣營運基地，以促進高科技產業群聚效應。

現階段金管會推動臺灣成為亞洲資產管理中心，並選定於高雄市設立地方資產管理試辦專區。根據規劃，金管會將公布設立與試辦規定，並受理金融機構申請設立營運。高雄市政府預期亞洲新灣區的發展潛力，可結合區域內科技產業聚落的優勢，規劃以高雄港旅運中心作為專區範圍之一，作為金融機構進駐據點。

高雄港旅運中心不僅是南臺灣最重要的海運觀光國門，提供國際郵輪旅運服務，並具備辦公空間、親水休閒及海洋觀景戶外廣場等多功能商業機能。該建物透過輕軌串聯高雄流行音樂中心、展覽館、駁二藝術特區、棧貳庫、大港橋等整體水岸核心觀光廊帶，並於未來與捷運黃線共構，以交通便捷優勢發展商務服務，吸引國內外觀光人潮並帶動區域經濟發展。

高雄港務分公司表示，高雄港旅運中心4樓至7樓招商標的，具有地點景觀及交通優勢，並鄰近高雄軟體園區，除新創科技產業外，再增加引進金融等產業進駐，可形成金融聚落，提升金融競爭力，進一步強化高雄港亞灣區之國際化發展地位。目前，高雄港旅運中心4樓至7樓辦公空間設施出租公開招商甄選案，配合金管會政策發布期程，訂於今年第2季辦理甄選作業，