MIT 電巴前往巴拉圭 林佳龍：台製電巴進軍南美市場

歷經三個多月的海運與河運銜接，由台灣與巴拉圭合作的「電動巴士先導計畫」MIT電動巴士順利抵達友邦巴拉圭，外交部長林佳龍11日透過社群平台表示，感謝巴拉圭貝尼亞（Santiago Peña）總統親自前往迎接，展現對台巴深厚邦誼的重視，也見證台灣智慧淨零技術的輸出，和友邦互利共榮。

林佳龍指出，台巴兩國合作推動「電動巴士先導計畫」，相信在這批 MIT 優質電動巴士上路後，將有助於改善巴國公共運輸品質，造福當地人民，也代表台灣優質的電巴正式進軍南美洲市場，同時將台灣智慧淨零的技術輸往海外，見證台灣電動巴士產業的成長與茁壯。

林佳龍回顧，為呼應全球數位淨零雙軸轉型的趨勢、協助台灣電動車產業發展，在他擔任交通部長任內，便組成「電動巴士國家隊」，立下讓台灣製電動車外銷世界的目標。

林佳龍也提到，2023年貝尼亞訪台期間，親身見證台灣優質的公共運輸系統，對台灣的科技與製造能力給予高度肯定，因此期待台灣製的電動巴士，可以提升人民的生活品質，促成台灣捐贈巴拉圭30輛電動巴士，並且合作推動「電動巴士先導計畫」。2024年底，林佳龍剛陪同總統賴清德完成「繁榮南島 智慧永續」之旅返台，便立即前往台北港，歡送這批由成運汽車製造的電動巴士啟運巴拉圭。

展望未來，林佳龍表示，成運汽車也將進駐台巴合作的「台巴智慧科技園區」，設立電巴工廠，他並歡迎台灣企業可善用巴拉圭作為進軍「南方共同市場」的重要據點，繼續創造台巴兩國互利共榮。