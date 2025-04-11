股災影響建商加大優惠 璟都建設祭彈性付款、百萬購屋金等抽獎吸客
去年總銷售金額約250億元、共賣掉約180億元房產的璟都建設總經理高林鋒11日表示，去年第3季央行開始緊盯不動產放款水位，加上第七波信用管制措施，房市買氣確實受影響，相較去年7月之前的買氣全盛時期，平均來人、成交掉了約六、七成；不過以整體市況來說，每周還是有基本穩定的成交，惟市況已轉為「個案表現」，新建案賣得好不好視產品規劃、建商品牌而定，而璟都建設在目前擁有穩定銷售，就是具備產品、品牌力，再加上「彈性付款」。
高林鋒指出，央行祭出打炒房政策後，部分過度炒作或漲幅過快的地區房價已經有修正，但桃園就是一個低價區，加上區域本身是一個土地成本高於營建成本的區域，因此當前房價相對穩定。
他強調，這波關稅戰對房市當然有影響，不少年輕人將資金投入股市，這次股災也受到影響；他坦言，近兩周建案有因股災而導致成交下滑。
高林鋒強調，璟都建設考量客戶資金配置需求，同時為了回饋長期支持公司的客戶，今年新推出、位於大觀路第一排全新個案「璟都新世界」就有「彈性付款「和「購屋季」活動，購屋民眾和賞屋粉絲可參加百萬豪禮抽獎。
至於彈性付款專案，高林鋒指出，則是讓消費者的二成自備款、在交屋前，可按照自身需求、以專案方式進行「客製化付款」，預計每個新建案約有一成買方有彈性付款需求。
深耕桃園逾20年的璟都建設已在大園推了六筆新案，加上「璟都新世界」共七大案、約2,500戶，其中已推出的前六案共賣出1,700戶，目前已有四案交屋。
璟都建設表示，為感謝已購客戶、網友粉絲的肯定， 加上璟都建設榮登2024年北台灣10大推案建商、建商網路人氣票選好感度第四名，因此希望將公司的感謝化做回饋，推出「璟都購屋季」。
璟都建設指出，這次「璟都購屋季」將邀請已購客與賞屋粉絲一起參與，購屋季將祭出多項豪禮回饋，總獎金高達百萬元，包括國際名品家電、百萬購屋金、百萬名車等，已購客和賞屋民眾都有機會參加抽獎。
璟都建設今年規劃推出四筆新案。先前公司已推新案，包括「璟都麗緻」、「璟都文華」、「璟都凱悅」、「璟都艾美」、「璟都未來城」、「璟都航空城」等案。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言