美中關稅戰致國際油價下跌 下週汽油估降0.9元柴油降1.4元

美中貿易關稅紛爭造成國際油價下跌，預估14日凌晨零時起，每公升汽油零售價調降新台幣0.9元，柴油調降1.4元，發油量最大的95無鉛汽油每公升估降至29.4元，為近3年來新低。

依照預測，92無鉛汽油每公升27.9元、95無鉛汽油每公升29.4元、98無鉛汽油每公升31.4元、超級柴油每公升26.5元。

市場疑慮，美中貿易關稅紛爭恐導致全球景氣下降，以及OPEC+5月起加速增產，國際油價下跌。累算至4月10日，浮動油價調整原則調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）為64.56美元，較上週74.46美元下跌9.9美元。本週新台幣兌美元匯率為32.983元，較上週33.155元升值0.172元。

依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件下，與本週參考零售價格相比，預估下週汽油零售價調降0.9元，柴油調降1.4元。

台灣中油將於13日中午12時正式公布實際調整金額。