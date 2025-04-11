一坪差逾40萬！北市新屋、中古價差愈來愈大該怎麼選？

永慶房產集團根據實價登錄資料，統計台北市近一年各行政區預售屋與中古屋的平均單價，數據顯示，兩者價差明顯擴大，近一年台北預售屋平均單價為123.3萬元，相比中古屋單價78.7萬元，一坪高出44.6萬元。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，台北市因開發飽和、土地稀缺，預售屋多須仰賴都更、危老，供不應求下，預售屋持續創高價，尤其建商在總價考量下，中小坪數成為推案主流，單價漲勢更為兇猛，拉大和中古屋差距。

陳金萍指出，細觀各行政區，大安區預售屋平均單價164.2萬元，相較大安區中古屋105.8萬元的平均單價，兩者相差58.4萬元，是台北市價差最顯著的行政區。

名列第二、第三為松山區與信義區，雖然中古屋單價都破90萬元，但兩區預售屋單價皆逾145萬元，因此中古屋與預售屋的單價價差也分別達到56.8萬元、55萬元。

陳金萍分析，松山區與信義區亦位處北市精華地段，隨著去年上半年房市火熱，不乏多個指標預售屋建案創高價，例如松山區「勤美璞真城仰」的平均單價站上200萬元、信義區的「璞松高」、「華誼信義-閱翠」的平均單價也有逾170萬元水準，明顯帶動當地房市行情。

雖然上述兩區的中古屋平均單價也都有90萬元水準以上，但相比預售屋，中古屋房價實惠親民許多。

中正區則是中古屋與預售屋的單價價差較小的行政區，價差不到30萬元。

陳金萍說明，中正區是台北市傳統的核心區域，坐擁台北車站、中正紀念堂、多所知名學府與商圈，其中古屋價格本來就處較高基期，平均單價已來到95萬元，甚至比松山、信義兩區的中古屋平均單價還要高。

而中正區預售屋近一年成交量主要受建案「全坤衡峰」影響，該建案緊鄰捷運西門站，近一年挹注中正區近25%的預售成交量，其平均成交單價為128.8萬元，以北市核心地段的預售屋來說相對實惠。

也因此，中正區在中古屋單價位處高基期，以及預售屋主要成交建案單價在蛋黃區仍屬親民下，讓該區中古屋與預售屋的價差僅29.7萬元，在北市各行政區中單價價差最小。

萬華區為唯一預售屋單價未破百萬元的行政區，古屋單價也僅有62.8萬元，兩者價差為35萬元，在北市各行政區中單價價差第二低。

陳金萍說明，萬華區開發較早，受到房屋屋齡偏高等原因影響，一直為台北市房價凹陷區，加上過去萬華區相對缺乏大型開發計畫，房市缺乏高漲利多，因此中古屋、預售屋單價相比其他行政區實惠許多，兩種產品價差亦較小。