赴韓拚商機！高市經發局率品牌隊參與「連鎖加盟經營博覽會」

為協助高雄在地商業品牌拓展國際市場，並吸引韓國指標性零售業者投資高雄，高市經發局10日由林廖嘉宏副局長率領在地品牌代表，前往韓國首爾進行商業推廣之旅，並參與韓國規模最大、歷史最悠久的國際連鎖加盟展「2025 IFS連鎖加盟經營博覽會（International Franchise Show）」。

同時舉辦「高雄商業品牌招商說明會」，吸引逾30家韓國知名連鎖品牌代表參與，包括在韓國超過600家店、海外21家店的明倫堂（명륜진사갈비）；年糕即食包的INDUCKFOOD、韓國家常料理知名品牌的家溫（광장동 가온）等，深入認識高雄投資環境與在地品牌特色。與會代表對高雄品牌展現濃厚興趣，並主動交流合作模式與可能商機。

高市經發局長廖泰翔表示，選擇韓國作為重點招商市場，著眼於韓國成熟的連鎖加盟體系與穩定的消費市場，特別是零售、餐飲與咖啡產業。他強調，韓國市場對於亞洲多元餐飲接受度高，且積極引進海外特色品牌，相信高雄的優質食品與餐飲品牌絕對能在國際嶄露頭角。

市府將鼓勵並協助高雄品牌積極與韓國業者洽談品牌代理授權、通路進駐、聯名開發及供應鏈合作等多元模式，同時也將力邀韓國指標性品牌投資高雄，深化雙方商業交流。

韓國連鎖加盟協會（KFA）會長鄭賢植表示，台灣市場不僅消費力強，文化接受度亦高，對韓國連鎖品牌而言，是布局亞洲的重要策略據點，高雄更因近年城市轉型快速，成為韓國業者高度關注的潛力市場。

高雄參訪團在連鎖展會中拜會了具話題性的韓國餐飲品牌，包括主打韓式傳統石鍋飯的「三色味（동양솥밥）」、結合設計與選品特色的「WAD COFFEE」、咖啡烘焙與多品牌共構空間的「THE BEAN MARKET」，以及擁有廣大年輕族群粉絲的「悟空飯捲（오공김밥）」，面對面了解品牌經營模式與店面設計特色，汲取韓國餐飲品牌創新經營的寶貴經驗。

天饌美食董事長王俊華認為，韓國文化在台接受度高，此行觀察到多個具潛力品牌，期望能引進韓國優質品牌，同時輸出台灣成熟的餐飲經營模式。他也觀察到韓國品牌擅長結合IP與咖啡館經營，對吸客與品牌行銷具有顯著成效，為甄鮮麵館未來布局帶來新啟發。名家汕頭火鍋負責人何育霖表示，這次交流讓她對引進韓國品牌有更具體想法，尤其韓國品牌的加盟條件具有彈性，能依台灣市場需求調整，未來合作模式將更具靈活性。

高市府經發局進一步指出，隨著台積電（2330）、鴻海（2317）等國際級科技大廠陸續投資高雄，城市產業結構的升級吸引了更多國際商業服務業的目光。此次韓國招商除了舉辦說明會，市府團隊也安排參訪首爾當地知名購物中心Starfield City及多家知名餐飲連鎖品牌，以深入了解韓國商業發展趨勢，為高雄企業創造更多國際合作機會。本次代表高雄參與行程的企業包含天饌美食、泉豐餐飲、漢神購物中心、齊立香料國際、名家汕頭火鍋等，涵蓋零售、餐飲與食材供應等多元產業。