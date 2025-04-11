路易莎布局餐飲！董事長：未來餐飲市場 是自助餐的天下

路易莎（2758）全力進擊自助餐市場，旗下青焰品牌與飯店業合作開創竹南新市場，苗栗金鬱金香酒店門市日前開幕，成功打響品牌知名度。青焰的品牌定位是提供牛排館的各種排餐，加上數十道自助餐佳餚，龍蝦、螃蟹、生魚片等高檔食材全上，強打「五字頭價格超值自助餐」，高CP值、平價奢華路線不僅吸引在地消費者，也帶動觀光人潮上門。

路易莎董事長黃銘賢說，未來餐飲市場是自助餐的天下，無論青、壯或年長者外食趨勢明顯，約朋友想多吃幾道菜，超CP值自助餐是最好的選擇。青焰品牌主打牛排館等級的排餐，搭配數十道自助餐料理，以高CP值的定價策略切入市場，同時結合舒適寬敞的用餐空間，打造兼具美食與聚會氛圍的餐飲體驗。

黃銘賢透露，最近很多飯店業來洽談合作事宜，因為，部分飯店業經營餐飲，無論是採購或是人力成本，大都是賠錢在撐場面。但是對路易莎來說，擁有厚實的中央工廠及人才作為後盾，進駐飯店經營自助餐，又少了裝潢建置成本，是很好的結合，可以開創全新的強強聯手餐飲商機。

青焰排餐選擇有德國豬腳、嫩煎鮭魚含自助吧總價只要698元；紐西蘭小牛OP肋排748元；焰烤翼板牛排、焰烤法式羊肋排和豪野鴨胸798元；美國紐約客牛排、US帶骨牛小排與紐西蘭PS菲力898元；焗烤龍蝦998元(需提前預訂)，極焰老饕牛排1,098元。如只選擇自助吧，未滿三歲以下免費；三歲~未滿六歲269元；六歲~未滿十二歲538元；十二歲以成人計費629元，提供多樣化選擇自由搭配，平價品嚐各式特色饗宴。

自助餐特色包括藍鑽蟹殼薄肉多，肉質細緻，脂豐甜美；小章魚：Q彈有嚼勁，富有韌性卻不難咬，口感層次豐富；淡菜：柔嫩滑口、肉質軟中帶彈，咀嚼間能感受到鮮甜海味；白灼熟白蝦：蝦肉緊實彈牙，清爽鮮脆，保留原汁原味的海鮮風味等。

另外，主打皇室泰菜風味的「初泰PIKUL泰無限」進駐板橋新光傑仕堡，也提供平日85折優惠，594元起（服務費另計）由皇室金牌主廚潘來客坐鎮，在每道菜餚中巧妙加入泰國正統烹飪技法，從泰式船麵、火山排骨、咖哩螃蟹、冬蔭功湯到各式泰式甜點，其中包括難得一見的泰式手工斑斕口味與椰奶口味冰淇淋，吃上一口泰味無窮，滿足消費者對異國美食的渴望，掀起一股泰式美食風潮。

定價的部分，午、晚餐定價759元（下午茶699元）。未滿三歲以下免費；三歲（含）以上~未滿六歲229元（下午茶199元）；六歲（含）以上~未滿十二歲429元（下午茶399元）；十二歲（含）以上，以成人計費。