路易莎董事長黃銘賢：未來餐飲市場 是自助餐的天下

路易莎（2758）全力進擊自助餐市場，董事長黃銘賢說，未來餐飲市場是自助餐的天下，超CP值自助餐是最好的選擇。

路易莎旗下青焰品牌與飯店業合作開創竹南新市場，苗栗金鬱金香酒店門市日前開幕即成為政商名流聚會的焦點，乘勝追擊加料美餚大推5字頭超值自助餐，牛排、龍蝦、螃蟹、生魚片數十道佳餚全上了。

董事長黃銘賢分析，未來餐飲市場是自助餐的天下，無論青、壯或年長者外食趨勢明顯，約朋友想多吃幾道菜，超CP值自助餐是最好的選擇！因此，青焰的品牌定位是提供牛排館的各種排餐，加上數十道自助餐佳餚超CP值價位，還有優質的環境盡情歡聚。苗栗金鬱金香門市推出兩人以上同行78折平均544元起（服務費另計）。

黃銘賢透露，最近很多飯店業來洽談合作事宜，因為，飯店業經營餐飲，無論是採購或是人力成本，大都是賠錢在撐場面！但是對路易莎來說，擁有厚實的中央工廠及人才作為後盾，進駐飯店經營自助餐，又少了裝潢建置成本，是很好的結合，可以開創全新的強強聯手餐飲商機。

排餐選擇有德國豬腳、嫩煎鮭魚含自助吧總價只要698元；紐西蘭小牛OP肋排748元；焰烤翼板牛排、焰烤法式羊肋排和豪野鴨胸798元；美國紐約客牛排、US帶骨牛小排與紐西蘭PS菲力898元；焗烤龍蝦998元（需提前預訂），極焰老饕牛排1,098元。如只選擇自助吧，未滿三歲以下免費；三歲~六歲269元；六歲~十二歲538元；十二歲，以成人計費629元，提供多樣化選擇自由搭配，平價品嚐各式特色饗宴。

自助餐特色包括藍鑽蟹，殼薄肉多，肉質細緻，脂豐甜美；小章魚：Q彈有嚼勁，富有韌性卻不難咬，口感層次豐富；淡菜：柔嫩滑口、肉質軟中帶彈，咀嚼間能感受到鮮甜海味；白灼熟白蝦：蝦肉緊實彈牙，清爽鮮脆，保留原汁原味的海鮮風味等。

另外，主打皇室泰菜風味的「初泰PIKUL泰無限」進駐板橋新光傑仕堡，也提供平日85折優惠，594元起（服務費另計）由皇室金牌主廚潘來客坐鎮，在每道菜餚中巧妙加入泰國正統烹飪技法，從泰式船麵、火山排骨、咖哩螃蟹、冬蔭功湯到各式泰式甜點，其中包括難得一見的泰式手工斑斕口味與椰奶口味冰淇淋，吃上一口泰味無窮，滿足消費者對異國美食的渴望，掀起一股泰式美食風潮。

定價的部分，午、晚餐定價759元（下午茶699元）。未滿三歲以下免費；三歲（含）以上~未滿六歲229元（下午茶199元）；六歲（含）以上~未滿十二歲429元（下午茶399元）；十二歲（含）以上，以成人計費。