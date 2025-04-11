南良做好美國訂單轉為急單準備 並搶攻非美國市場訂單

南良（5450）直接銷往美國的營收占比約13.24％，公司表示，目前在手訂單出貨排程並未收到客戶取消或暫緩，且美國政府對大多數國家對等關稅先延緩90天，公司會做好美國訂單可能轉為急單提早出貨的準備。

南良表示，針對美國川普政府近期提出的對等關稅政策，南良以二大策略應對，第一，積極搶攻非美國市場的訂單，加深歐洲、亞太市場、土耳其、俄羅斯、波羅地海沿岸國家、北美及南美等訂單。在原料取得上，持續由美國進口的杜邦NOMEX、KEVLAR原料、並規劃擴大合作；第二，在中國大陸市場，除維持既有路線，擴大內需市場經營外，在2018中美貿易戰開始後，下游品牌供應鏈夥伴早已建構轉口加工避稅策略，布局東南亞、北美洲等地區，藉以分散關稅風險並維持營運穩健成長動能。

南良在紡織產業競爭的市場環境中，具備差異化及特色化競爭力，產品多元運用於運動安全防護、水上水下市場、醫療照護、成衣家紡、車用、軍警等市場。

展望2025年，南良維持審慎樂觀態度，將持續推進新技術開發，加大產品差異化，尤其四大事業體在環保與回收材料應用領域上，持續取得多項創新開發與認證的進展，有望隨著新技術開發成果陸續展開，將成為未來營運成長亮點。

南良也陸續受邀參加以及前往多項國際展會，其中包括2月底至3月初於歐洲舉辦的、聚焦於戶外運動與工裝軍警防護產品的IWA展覽觀展，以及4月在北美登場的FFF Spring Portland 2025展會參展，藉以拉高品牌力，開拓客源與合作夥伴，為未來發展奠定基礎，並對整體營運帶來正面的挹注。

南良先前公布3月合併營收為2.29億元，月增17.94％、年減1.73%。首季營收5.99億元，年減0.9%。

南良表示，3月營收較上月成長主要受惠於海棉事業部在台灣的出貨力道恢復正常水準，海棉事業部3月業績交出月增13.2％、年增17.4％成績，加上特材事業部在通過Bluesign 認證後，旗下之TPU薄膜與TPEE薄膜應用在成衣、家紡等相關產品，因進入冬季之季節性備料高峰期而有明顯的出貨表現，貢獻特材事業部的3月業績交出月增36.6％的成績，兩大事業部穩定出貨及業績增加，挹注台灣廠、中國大陸嘉興廠、東莞廠的產能稼動率拉高。