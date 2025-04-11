北市房價難跌？「金龍海嘯」最猛烈時 交易量大減、一坪仍漲7萬元

台北市發布最新不動產市場季報，在「金龍海嘯」威力最強的去年第4季，北市成屋及預售屋交易量都較前一季大減近3成，不過價格仍具支撐力。

成屋部分，第4季價格指數130.71，季增0.57%，預售屋方面，全市平均單價126.9萬元，一坪上漲7萬，季增6%。

全向科技房產中心總監陳傑鳴表示，雖然去年第4季房價看跌不跌，看似仍有韌性，但今年美國總統川普宣布對等關稅政策，造成全球股市血流成河，台股清明連假後開盤至今，台股暴跌不止，投資人哀鴻遍野。

他表示，股市和房市連動高，股市如果無法止穩，房市信心也會崩潰，房價回檔1~2成也不無可能，建議民眾除非屋主大讓價，不要輕易撿拾落下來的刀子，否則接盤套牢可能性很高。

台北市估價師公會分析，受央行政策影響，第4季成屋及預售屋交易量皆下滑，但對住宅價格影響有限。由於資金緊縮政策未見放寬跡象，且對非自住買方貸款條件仍較嚴格，預期短期內交易回溫有限，房價走勢則仍待觀察。

根據北市統計，台北市第4季住宅買賣交易件數較前一季減少27.6%，12個行政區交易件數全數下滑。

至於價格部分，本季全市住宅價格指數為130.71，季增率0.57%，其中，公寓價格指數較前一季下降 1.15%，大樓與小宅則小幅上升 1.28%、0.07%。

數據顯示，公寓因屋齡、裝修成本高昂，導致價格發展潛力受限，另一方面，市場需求轉向華廈、大樓及小宅趨勢。

預售市場方面，12個行政區交易量有5區增加、7區下滑。其中，南港區與萬華區因新案推出銷售，交易量大幅成長，惟其他行政區交易件數普遍減少，以致全市交易件數與總額皆較前一季減少近3成。