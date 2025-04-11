快訊

SBL／籃協重罰！ 哈孝遠3年禁任球隊職務、本屆不得進場

美中關稅戰誰會先低頭？CNN：川普、習近平互不相讓 球在北京手裡

MLB／大谷知情嗎？ 賭博莊家沒問過水原一平：我害怕知道真相

擔憂物價通膨壓力來襲？神腦分享聰明選節能空調來省錢

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

美國關稅政策調整，衝擊全球民生物價，預估將連帶影響家電市場售價，面臨即將到來的炎熱酷暑及夏季電價，再加上政府汰舊換新節能補助申請期間縮短，不少民眾開始提前部署換購節能家電，神腦（2450）11日宣布，推出空調早鳥優惠好禮六選一，強調「早買早省」，教大眾如何依據居家環境，挑選合適的節能空調，長期下來才能省荷包又節約能源。

神腦表示，隨著氣溫逐漸升高，用電度數和電費也就隨著變多，選擇空調應根據居家坪數大小、使用頻率、冷暖氣、附加功能等來挑選，每一坪約要有0.64KW冷房能力，如果是西曬、頂樓、鐵皮屋等熱源較多的空間則可再多些，市面上冷氣都會註明適合坪數大小，方便消費者選購。變頻、冷暖、除溼、空氣清淨及App智慧控制功能更是市面上主流機型，像是Panasonic頂級旗艦型變頻冷暖空調，還符合一級能效，汰舊換新能申請節能補助最高5,000元。神腦全通路推出Panasonic空調早鳥優惠，即日起至4月底訂購，不僅享免費基本安裝、全機7年保固，還可獲得品牌小家電，如Panasonic音波牙刷、食物處理機、14吋DC電風扇、IH電磁爐等好禮六選一。

除了空調優惠，中華／神腦門市、神腦生活網路商城4月起也加碼推出「超級品牌日」活動，聯手人氣品牌 LG、Panasonic、伊萊克斯、三星、小米、Apple等，其中小米熱銷商品祭出閃購價，每日中午12點限時限量開搶。包括小米4K電視最高贈送超商禮券2,200元、Redmi Note 13手機現折2,300元，人手必備的小米自帶線行動電源不到500元、小米氣炸鍋兩千有找。三星端出的優惠包含65吋電視最高送1,000元神腦幣、新機 Galaxy A36 限時折價千元再送旅充頭等。

神腦並宣布已增添新據點，包括位於新北汐止車站商圈的「汐止建成門市」將於4月11日至13日盛大開幕，緊接著彰化市區新地標的「彰化曉陽門市」也將於4月18日至20日迎來開幕。兩店開幕期間祭出限量排隊商品、滿額抽獎、會員禮等多重好康，回饋在地居民。

神腦 節電

延伸閱讀

夏季高峰用電前 南市鼓勵旅宿業汰換節能設備最高補助500萬

經濟部次長何晉滄：科技創新是推動節能成效的核心動力

上洋營收／3月4.28億元、月大增50.17% 受惠空調設備銷售暢旺

睡一覺就投胎？小米駕駛熟睡智駕開車全被拍 陸網怒罵：移動棺材

相關新聞

光陽內鬥 董事長柯勝峯宣布不續任

機車大廠光陽去年才邁入六十周年，公司將於下周三（十六日）舉行股東會全面改選董事，經營權之爭卻浮上檯面。光陽董事長柯勝峯昨...

北市房價難跌？「金龍海嘯」最猛烈時 交易量大減、一坪仍漲7萬元

台北市發布最新不動產市場季報，在「金龍海嘯」威力最強的去年第4季，北市成屋及預售屋交易量都較前一季大減近3成，不過價格仍...

關稅戰掀商用投資市場觀望 專家：兩大區塊廠辦展現韌性、不受影響

據世邦魏理仕研究部統計，2025年第1季全國大型不動產交易金額共計685億元，較去年同期減少15%。

新聞幕後／光陽改選前出招 第三大股東成關鍵

光陽在努力追趕三陽奪回龍頭寶座之際，董事長柯勝峯卻在董監改選前夕宣布不再續任，甚至把與執行長柯俊斌的理念不合、經營權之爭...

設廠潮退燒！製造業觀望、工業地產交易大減3成

川普關稅戰衝擊製造業，設廠潮退燒。世邦魏理仕研究部統計，2025年首季工業地產（含工業土地、廠房、廠辦及倉儲物流）總成交...

路易莎董事長黃銘賢：未來餐飲市場 是自助餐的天下

路易莎（2758）全力進擊自助餐市場，董事長黃銘賢說，未來餐飲市場是自助餐的天下，超CP值自助餐是最好的選擇。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。