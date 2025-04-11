擔憂物價通膨壓力來襲？神腦分享聰明選節能空調來省錢

美國關稅政策調整，衝擊全球民生物價，預估將連帶影響家電市場售價，面臨即將到來的炎熱酷暑及夏季電價，再加上政府汰舊換新節能補助申請期間縮短，不少民眾開始提前部署換購節能家電，神腦（2450）11日宣布，推出空調早鳥優惠好禮六選一，強調「早買早省」，教大眾如何依據居家環境，挑選合適的節能空調，長期下來才能省荷包又節約能源。

神腦表示，隨著氣溫逐漸升高，用電度數和電費也就隨著變多，選擇空調應根據居家坪數大小、使用頻率、冷暖氣、附加功能等來挑選，每一坪約要有0.64KW冷房能力，如果是西曬、頂樓、鐵皮屋等熱源較多的空間則可再多些，市面上冷氣都會註明適合坪數大小，方便消費者選購。變頻、冷暖、除溼、空氣清淨及App智慧控制功能更是市面上主流機型，像是Panasonic頂級旗艦型變頻冷暖空調，還符合一級能效，汰舊換新能申請節能補助最高5,000元。神腦全通路推出Panasonic空調早鳥優惠，即日起至4月底訂購，不僅享免費基本安裝、全機7年保固，還可獲得品牌小家電，如Panasonic音波牙刷、食物處理機、14吋DC電風扇、IH電磁爐等好禮六選一。

除了空調優惠，中華／神腦門市、神腦生活網路商城4月起也加碼推出「超級品牌日」活動，聯手人氣品牌 LG、Panasonic、伊萊克斯、三星、小米、Apple等，其中小米熱銷商品祭出閃購價，每日中午12點限時限量開搶。包括小米4K電視最高贈送超商禮券2,200元、Redmi Note 13手機現折2,300元，人手必備的小米自帶線行動電源不到500元、小米氣炸鍋兩千有找。三星端出的優惠包含65吋電視最高送1,000元神腦幣、新機 Galaxy A36 限時折價千元再送旅充頭等。

神腦並宣布已增添新據點，包括位於新北汐止車站商圈的「汐止建成門市」將於4月11日至13日盛大開幕，緊接著彰化市區新地標的「彰化曉陽門市」也將於4月18日至20日迎來開幕。兩店開幕期間祭出限量排隊商品、滿額抽獎、會員禮等多重好康，回饋在地居民。