深化觀光產業 觀光關鍵人才培育計畫即日起受理報名

交通部觀光署為引領觀光產業持續朝向永續經營與數位轉型目標邁進，辦理2025年「觀光產業關鍵人才培育計畫」。今年度高階主管養成班自即日起至5月7日受理甄選報名，共分旅行業、旅宿業及觀光遊樂業3組，預計甄選出60名學員，歡迎觀光產業高階管理人員踴躍報名。

觀光署辦理觀光產業關鍵人才培育計畫，迄今累積之培訓成果包括高階主管養成班學員469位，中階主管培訓達4,582人次。觀光署長周永暉表示，觀光旅遊產業的人才養成與培訓是政府輔導業界的重點關鍵工作，今年度以聯合國世界觀光組織（UN Tourism）疫後主軸的「永續經營x數位轉型」為課程重心，規劃辦理高階主管養成班、中階主管培訓班及觀光論壇。

觀光署說，關鍵人才高階主管養成班目標對象鎖定我國觀光產業高階管理人才，透過國內外一流大學系統化專業師資課程，共同學習產業及管理新知，並探討全球觀光市場的永續發展與數位轉型趨勢。本次課程包括海外訪學，分別規劃旅行業組至日本、旅宿業組赴星馬、觀光遊樂業組前往韓國進行深度交流，藉由學習他國企業如何控管經營成本、導入數位科技、永續經營與服務創新等作為，提升受訓人員掌握產業趨勢及面臨挑戰之能力。

觀光署表示，觀光產業關鍵人才培育計畫除了提升學員專業知能，同時建立同儕間的人脈網絡，促進產業間的交流與合作。期盼更多觀光產業界的夥伴把握機會共同參與，同時也鼓勵企業積極投入資源培育專業人才、充實人員新知，攜手推動臺灣觀光的繁榮與創新。

本計畫高階主管養成班甄選公告、中階主管培訓課程及觀光論壇相關資訊，請至「114年觀光產業關鍵人才培育計畫」網頁（https://tourism-training.tad.gov.tw）查詢。另為使有意參加高階主管養成班的從業人員瞭解報名甄選方式及訓練內容，觀光署將於臺北舉辦甄選說明會，時間及地點如下：

日期：114年4月16日（星期三）下午2時

地點：中華民國職業訓練研究發展中心1104教室

臺北市大安區復興南路1段390號11樓