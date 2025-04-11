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振大環球：已鎖定3個對美關稅相對優勢的國家 考察布局

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

振大環球（4441）11日表示，美國宣布對貿易夥伴實施對等關稅以來，主要客戶針對所有已下的訂單均正常生產及出貨，沒有客戶砍單，亦有部分客戶要求提早出貨。公司經營團隊秉持過去到過3大洲9個國家的應變經驗，目前已鎖定3個對美關稅相對優勢的國家考察布局，客戶表示肯定與支持，期對未來接單及產區搭配會更有彈性。

振大環球表示，「穩賺強」是公司的核心經營方針，穩定成長的營收跟獲利是基本目標，所以即使遇到挑戰，公司仍沉著因應。這幾年來，公司維持穩定獲利表現，連續四年獲利均超過一個股本，未來營運正向看待。

振大環球10日並公告3月營收為5.44億元，年增31.91%，第1季營收15.09億元，年增41.09%。受惠於客戶訂單需求增長，首季業績表現淡季不淡。

營收 紡織股 關稅

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