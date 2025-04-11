關稅戰掀商用投資市場觀望 專家：兩大區塊廠辦展現韌性、不受影響

據世邦魏理仕研究部統計，2025年第1季全國大型不動產交易金額共計685億元，較去年同期減少15%。

觀察商用不動產市場，首季成交金額溫和年增5%至196億元，其中近九成源於企業自用需求，可見商用不動產市場持續獲得剛性買盤支持。

在土地買賣市場上，連月來房市降溫已使建商購地心態漸趨謹慎，加以去年比較基期偏高，第1季全國土地成交金額年減21%、至489億元。就單季成交金額而言，首季土地成交量處於水準之上，且仍有多筆中大型交易案例，顯示當前建商信心未潰散。

2025年首季工業地產（含土地、廠房、廠辦及倉儲物流）總成交量為179億元，較去年高基期下滑31%，寫下近五年同期新低。

世邦魏理仕總經理林敬超表示，第1季交易數據顯示，早在4月初美國關稅新政公布之前，部分製造業廠商態度已轉為觀望。

林敬超指出，在美國新關稅計畫及各國因應對策不斷演變之下，預期未來數月內自用型買方於購置國內工業地產的力道將有所減弱，評估態度將更趨嚴謹。

儘管如此，林敬超認為，坐落於六都成熟產業園區，以及緊鄰區域的優質廠房與廠辦可望持續獲得青睞，此類資產對於有意升級生產及工作場所的業者，仍具有一定的吸引力。

美國總統川普於4月2日宣布對多國課徵的高額對等關稅，引發全球金融市場劇烈震盪，並為全球經濟前景蒙上陰霾。

世邦魏理仕研究部主管李嘉玶指出，目前台灣預計將被課徵高達32%的對等關稅，對於國內電子及傳統產業將產生極大的衝擊，在政府與美國進行談判並達成協議前，總體經濟環境存在的高度不確定性，將使許多企業保守看待今年的資本支出計畫，短期內不動產投資人也將抱持觀望態度。

整體而言，李嘉玶預測，2025年全國大型不動產投資金額將自去年高位回落，但考量包含廠辦、物流等特定資產類別的基本面大致維持穩健，台灣不動產市場可望於諸多挑戰中展現韌性。