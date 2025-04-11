設廠潮退燒！製造業觀望、工業地產交易大減3成

川普關稅戰衝擊製造業，設廠潮退燒。世邦魏理仕研究部統計，2025年首季工業地產（含工業土地、廠房、廠辦及倉儲物流）總成交量僅179億元，較去年下滑31%，寫下近五年同期新低。

世邦魏理仕總經理林敬超表示，第1季交易數據顯示，早在4月初美國關稅新政公布之前，製造業廠商態度已轉為觀望。在美國新關稅計畫及各國因應對策不斷演變之下，預期未來數月內自用型買方於購置國內工業地產的力道將減弱，評估態度將更趨嚴謹。

不過他表示，位於六都成熟產業園區及緊鄰區域的優質廠房與廠辦，仍可望持續獲得青睞，此類資產對於有意升級生產及工作場所的業者仍具有一定的吸引力。

根據統計，2025年第1季全台大型不動產交易共計685億元，較去年同期減少15%。觀察商用不動產市場，本季成交金額溫和年增5%至196億元，其中近九成源於企業自用需求，可見商用不動產市場持續獲得剛性買盤支持。

在土地買賣市場上，連月來房市降溫已使建商購地心態漸趨謹慎，加以去年比較基期偏高，第1季全台土地成交金額年減21%至489億元。就單季成交金額而言，本季土地成交量處於水準之上，顯示當前建商信心未潰散。

世邦魏理仕研究部主管李嘉玶指出，美國總統川普於4月2日宣布對多國課徵的高額對等關稅，引發全球金融市場劇烈震盪，並為全球經濟前景蒙上陰霾。

他表示，目前台灣預計將被課徵高達32%的對等關稅，在政府與美國進行談判達成協議前，總體經濟環境存在的高度不確定性，將使許多企業保守看待今年的資本支出計畫，短期內不動產投資人也將抱持觀望態度。