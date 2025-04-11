新聞幕後／光陽改選前出招 第三大股東成關鍵

光陽在努力追趕三陽奪回龍頭寶座之際，董事長柯勝峯卻在董監改選前夕宣布不再續任，甚至把與執行長柯俊斌的理念不合、經營權之爭公諸於世，儘管意在爭取第三大股東支持，讓光陽擺脫家族企業的包袱，但這樣的大動作，可能兩頭空。

光陽的最早的權力核心是「三柯二陳」五大創始股東，柯勝峯與柯俊斌雖然都姓柯，也同屬第三代，但沒有血緣關係。柯勝峯的祖父柯光述、父親柯弘明都曾擔任董事長，柯俊斌的祖父柯新坤則在柯光述卸任後擔任董事長，而後交棒給柯弘明。

光陽董事會有十五席，掌握約三成股權的柯勝峯家族是最大股東，在董事會有六席，第二大股東是持股近兩成的柯俊斌家族。但光陽經營權之爭的關鍵，在於光陽在董事會之上還有常務董事會，董事長由五位常務董事選出。

柯勝峯想讓光陽跳脫出家族企業的框架，推動家族股東退出經營層，柯俊斌則強烈反對。在常董會中，柯勝峯家族握有兩席，柯俊斌家族一席，第三、第四大股東也各有一席常董。柯勝峯表示，柯俊斌已經聯手第四大股東，因此第三大股東手中的一票成為關鍵。但柯勝峯也說，第三大股東面臨極大壓力，改選結果仍未定。

以目前情勢看來，這次改選有兩種可能結果，若柯勝峯獲得第三大股東支持，他推舉的現任總經理王定義可望成為新董座，光陽進入專業經理人時代；若第三大股東倒向柯俊斌，柯俊斌將成為下一任董事長兼執行長，光陽經營權就將「變天」。

柯勝峯坦言，自己下班就回家，甚少在外應酬、跑紅白帖，其他股東則會參加聯誼會等組織，影響股東對他的看法。他也透露，第三大股東原本支持柯俊斌，在他與其家族大老深談過後才改變心意，只是在壓力之下，最終意向還是未知數。

業界人士分析，柯勝峯昨天的大動作，顯示他對於改選結果欠缺信心，若已爭取到股東支持，只要在結果出爐後以勝利者姿態出面即可，選在改選前開記者會喊話，某種程度是要透過媒體施壓第三大股東。

柯勝峯主動讓經營權之爭檯面化，也代表雙方裂痕恐怕很難修補，未來光陽每次改選，可能都要上演一次內鬥。