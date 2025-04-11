快訊

注意濃霧今暖熱 吳德榮：明晚鋒面雷雨炸全台 下周突轉夏天飆35度高溫

對陸關稅達145% 美股道瓊跌逾千點、史指挫3.5%

聽新聞
0:00 / 0:00

光陽內鬥 董事長柯勝峯宣布不續任

聯合報／ 記者林海／台北報導
光陽董事長柯勝峯昨宣布不再續任。記者林海／攝影
光陽董事長柯勝峯昨宣布不再續任。記者林海／攝影

機車大廠光陽去年才邁入六十周年，公司將於下周三（十六日）舉行股東會全面改選董事，經營權之爭卻浮上檯面。光陽董事長柯勝峯昨突宣布不再續任，他證實內部股東確實理念不合，因此影響企業發展，呼籲三大家族股東共同退出經營層，打破家族共治，成為專業經理人企業。

光陽在一九六四年開業，最早有「三柯二陳」五大創始股東，一直是國內機車的代表廠商。代表第一大股東家族的柯勝峯擔任董事長，執行長由第二大股東家族的柯俊斌擔任，光陽近年來在柯勝峯的主導下跨出海外，並布局電動機車市場，但二○二二年意外丟掉蟬聯廿二年的機車龍頭寶座，也為經營權之爭埋下導火線。

柯勝峯與柯俊斌不合的傳聞已久，日前光陽罕見發聲明駁斥媒體報導，強調「公司高層並無不和，沒有經營權之爭問題」。但柯勝峯昨舉行舉行記者會，先對此表示道歉，更證實經營權之爭正在上演，之前發布的聲明「並沒有說出全部的真相」。

柯勝峯指出，他二○一四年接班擔任董事長已經超過十年，十年來光陽的獲利與股東報酬明顯優於接班前，經營績效有目共睹。他說，光陽內部有理念不合的路線之爭，他認為光陽應積極投入全球油電轉型的產業變革以搶得先機，成為全球一線品牌，柯俊斌則認為機車是夕陽產業，主張全面削減預算與支出，推動裁員與減薪，不追求市場領先或轉型升級，消極守成即可，若公司虧損則可以關廠，也有利於現有廠址進行土地重新利用，潛在獲利更甚於辛苦經營本業。

柯勝峯透露，柯俊斌聯合其家族企業光州建設董事長柯俊吉，私下運作要在下周董監事改選，推舉柯俊斌擔任董事長兼執行長，逼他退出公司經營高層，全面掌控公司主導權，「這讓人懷疑，背後是否有不為人知的企圖，打算一手遮天、私相授受」。

光陽執行長柯俊斌昨稱柯勝峯指控與事實不符。本報資料照片
光陽執行長柯俊斌昨稱柯勝峯指控與事實不符。本報資料照片
針對柯勝峯的指控，柯俊斌表示，相關指摘完全與事實不符，光陽的組織運作向來一切依據公司法及公司相關規定執行，他對光陽的經營方向，一直期望著眼公司長遠的發展，以生產優質產品滿足顧客，使員工有良好工作環境，擁有良好的待遇，並使股東擁有穩定的投資報酬為目標。

柯勝峯表示，他建議三大家族退出光陽經營團隊，交由專業經理人治理，第三大家族代表口頭欣然接受，但柯俊斌強力反對，使得第三大家族股東代表面臨極大壓力。他明確表達不續任光陽董事長一職，是率先表態支持光陽轉型的初衷，只有讓光陽三大家族都退出經營階層，全面改由專業經理人經營，才能讓光陽徹底擺脫經營高層的對立與衝突。

光陽雙柯之爭 製表／林海、林莉
光陽雙柯之爭 製表／林海、林莉

光陽 股東會 董事長

延伸閱讀

因應對等關稅 環境部擬2個月內提方案助企業綠色轉型

遭指與董事長不合！光陽執行長柯俊斌有話說 3點聲明回應

光陽內鬥成真 柯勝峯證實經營權風暴、宣布請辭

光陽內鬨爆發 董事長柯勝峯突宣布辭職

相關新聞

光陽內鬥 董事長柯勝峯宣布不續任

機車大廠光陽去年才邁入六十周年，公司將於下周三（十六日）舉行股東會全面改選董事，經營權之爭卻浮上檯面。光陽董事長柯勝峯昨...

新聞幕後／光陽改選前出招 第三大股東成關鍵

光陽在努力追趕三陽奪回龍頭寶座之際，董事長柯勝峯卻在董監改選前夕宣布不再續任，甚至把與執行長柯俊斌的理念不合、經營權之爭...

光陽經營權之爭 浮上檯面

機車大廠光陽工業爆發經營權爭奪戰，董事長柯勝峯昨（10）日召開記者會表示，公司高層理念不同，造成內耗。柯勝峯表示，本月1...

航空四雄業績 飛出最強第1季

航空四雄繳出史上最好的第1季成績單，華航、長榮航、星宇航空及台灣虎航四家業者受惠於春節出國旅遊人氣旺，加上航空貨運價格居...

萬海第1季營收年增34% 陽明增3%

陽明、萬海昨（10）日公布3月及第1季營收，萬海不受運價下滑影響，營收表現出色，3月合併營收117.85 億元，月增10...

光陽多年內鬥 拖累發展

光陽曾連續22年是機車銷售冠軍，但高層多年內鬥不利發展，使得龍頭寶座在三年前拱手讓給三陽。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。