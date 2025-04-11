光陽內鬥 董事長柯勝峯宣布不續任

機車大廠光陽去年才邁入六十周年，公司將於下周三（十六日）舉行股東會全面改選董事，經營權之爭卻浮上檯面。光陽董事長柯勝峯昨突宣布不再續任，他證實內部股東確實理念不合，因此影響企業發展，呼籲三大家族股東共同退出經營層，打破家族共治，成為專業經理人企業。

光陽在一九六四年開業，最早有「三柯二陳」五大創始股東，一直是國內機車的代表廠商。代表第一大股東家族的柯勝峯擔任董事長，執行長由第二大股東家族的柯俊斌擔任，光陽近年來在柯勝峯的主導下跨出海外，並布局電動機車市場，但二○二二年意外丟掉蟬聯廿二年的機車龍頭寶座，也為經營權之爭埋下導火線。

柯勝峯與柯俊斌不合的傳聞已久，日前光陽罕見發聲明駁斥媒體報導，強調「公司高層並無不和，沒有經營權之爭問題」。但柯勝峯昨舉行舉行記者會，先對此表示道歉，更證實經營權之爭正在上演，之前發布的聲明「並沒有說出全部的真相」。

柯勝峯指出，他二○一四年接班擔任董事長已經超過十年，十年來光陽的獲利與股東報酬明顯優於接班前，經營績效有目共睹。他說，光陽內部有理念不合的路線之爭，他認為光陽應積極投入全球油電轉型的產業變革以搶得先機，成為全球一線品牌，柯俊斌則認為機車是夕陽產業，主張全面削減預算與支出，推動裁員與減薪，不追求市場領先或轉型升級，消極守成即可，若公司虧損則可以關廠，也有利於現有廠址進行土地重新利用，潛在獲利更甚於辛苦經營本業。

柯勝峯透露，柯俊斌聯合其家族企業光州建設董事長柯俊吉，私下運作要在下周董監事改選，推舉柯俊斌擔任董事長兼執行長，逼他退出公司經營高層，全面掌控公司主導權，「這讓人懷疑，背後是否有不為人知的企圖，打算一手遮天、私相授受」。

光陽執行長柯俊斌昨稱柯勝峯指控與事實不符。本報資料照片 針對柯勝峯的指控，柯俊斌表示，相關指摘完全與事實不符，光陽的組織運作向來一切依據公司法及公司相關規定執行，他對光陽的經營方向，一直期望著眼公司長遠的發展，以生產優質產品滿足顧客，使員工有良好工作環境，擁有良好的待遇，並使股東擁有穩定的投資報酬為目標。