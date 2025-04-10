PIERRE HERME PARIS 獻禮母親節 多款經典法式蛋糕登場

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
迎接母親節的來臨，PIERRE HERMÉ也限定推出經典母親節蛋糕。記者宋健生/攝影
迎接母親節的來臨，PIERRE HERMÉ也限定推出經典母親節蛋糕。記者宋健生/攝影

有「甜點界畢卡索」之稱的法國精品甜點品牌PIERRE HERMÉ，即將迎來全新篇章，由全球首位華裔行政主廚王家承(Jeffrey Wang)親自掌舵，並為台灣消費者呈現最純粹且極致的法式甜點藝術。

品牌自1998年創立以來，以「甜點建築師」的理念為核心，精準拿捏味覺、視覺與質感之間的細膩平衡，以獨創的風味美學，為人們帶來充滿愉悅與驚喜的感官體驗。

行政主廚王家承以深厚的專業技藝和近乎嚴苛的品質要求，忠實傳承甜點大師Pierre Hermé 的法式風格與熱情，甜點愛好者不用出國，即能品嚐到媲美巴黎的美妙滋味。

為迎接母親節的來臨，PIERRE HERMÉ也限定推出兩款經典母親節蛋糕，邀消費者品味蘊藏於美味甜點中美好回憶與真摯情感。

王家承踏入甜點界已有18年的時間，為了更深入探索這博大精深的領域，曾遠赴美國工作一年，接續至法國見習，擅長慕斯類甜點品項，以各種搭配創造層次與口感。更曾代表台灣參與法國MDAS世界西點大賽，並於2020法國萊思克盃國王派冠軍賽中奪下勝利。

主廚此次推出兩款母親節限定蛋糕，ISPAHAN COEURS MÊLÉS玫瑰荔枝與覆盆子慕斯心語，以經典Ispahan的口味優雅再現，新鮮水果與玫瑰花交織成獻給母親的浪漫情書。

經典玫瑰荔枝覆盆子馬卡龍基底，輕柔搭配鮮美覆盆子蛋糕，與清新的荔枝覆盆子果凍，最後以綿滑玫瑰馬斯卡彭奶油溫柔包覆，猶如母愛的溫暖擁抱，每一層次都細膩地詮釋花卉與水果的絕妙交融。

獨創的愛心造型，更是將對媽媽的深情與感謝凝聚於每一口之中，完美呈現深沉且細緻的情感，成為最暖心的甜美珍禮。

Tarte Infiniment Pistache經典開心果塔，以母親無微不至的愛為靈感，精心打造出豐富且細緻的風味層次，特別為喜愛堅果香氣的媽媽們設計。

酥脆的塔皮，如同母親溫柔而堅實的守護，隨之而來的濃郁開心果奶油綿密鋪展，與柔軟的開心果海綿蛋糕和果仁糖，微妙的脆感交織，最後搭配輕盈芳香的開心果香緹奶油，與開心果巧克力淋面。每一口的餘韻悠長而溫暖，正如母親永恆且深厚的愛意，令人難以忘懷。

兩款母親節蛋糕從即日起於三間門市與官網開始預購，5月1日起開始提供取貨。

此外，PIERRE HERMÉ自5月20日起，將推出多款經典冷藏糕點，包括以標誌性馬卡龍塔皮融合玫瑰荔枝與覆盆子的經典Ispahan玫瑰荔枝覆盆子馬卡龍。

以來自大溪地、馬達加斯加與墨西哥三種珍稀香草巧妙調配的TarteInfiniment Vanille無盡香草塔，還有層層交疊濃郁巧克力風味、奢華且經典的Carrément Chocolat典藏黑巧克力蛋糕，帶領饕客們進入品牌所創造的多層次味覺宇宙。

全球首位華裔行政主廚王家承，為台灣消費者呈現最純粹且極致的法式甜點藝術。記者宋健生/攝影
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