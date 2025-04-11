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對陸關稅達145% 美股道瓊跌逾千點、史指挫3.5%

海空運市場 一團亂

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

美國總統川普關稅政策急轉彎，市場預期會有一波搶運潮；國內航運及物流業者證實，昨（10）日接到不少客戶來電詢問各種艙位情況，國際物流市場亂成一團。

物流業者表示，目前市場情況不明，不少業者還沒有明確出貨時間，相關報價也很難報出去，海、空運市場只有一個字「亂」，不少客戶都有搶艙位需求，只能靜待塵埃落定。

美國關稅政策急轉彎，除中國大陸外其他貿易夥伴對等關稅暫緩90天；航運及物流業者昨日都急著討論因應策略。

航運與物流業指出，昨天早上就有不少客戶詢問相關出貨地點艙位概況，不過大陸關稅還被美國加徵，暫時無法出貨。除了大陸外，其餘國家暫時解除關稅警報，原本喊停的又要開始出貨，但客戶要怎麼調整並不明朗，市場會怎麼變，業者也還在觀察。

物流業者說，全球貿易緊張情勢變了又變，短期性客戶有可能需要從大陸以外的其他國家先出貨，但長期推升全球通膨壓力、加重經濟衰退風險，對全球供應鏈與跨境貿易環境，仍會帶來深遠影響。

美國 關稅

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