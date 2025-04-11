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台塑四寶單季賺進37億 台塑化成獲利主力 EPS 0.39元

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
台塑四寶昨（10）日公布首季營運成績單。聯合報系資料照
台塑四寶昨（10）日公布首季營運成績單。聯合報系資料照

台塑四寶昨（10）日公布首季營運成績單，台塑（1301）、南亞、台化及台塑化營收合計3,649.3億元，季增4.7%，年增0.8%；稅後純益合計37.45億元，雖年減53%，但較前一季大增367.5%。

台塑化首季賺36.85億元，是集團上季獲利最大來源，季增184.6%，年減26.7%，每股純益0.39元；南亞、台塑首季都繳出獲利成績單，惟台化小虧。

台塑化首季營收1,732.67億元， 季增16.4%，年增1.2%，銷售量差增加194.3億元，銷售價差增加50.2億元，包括煉油事業業績季增20.9%，烯烴事業營業額季增12.8%，支撐營業利益計增40億元。

台塑化表示，首季煉油事業受惠美國加強制裁伊朗與俄羅斯等產油國，以及關稅貿易戰升溫等交互影響，導致原油價格急漲後下跌，相較於前一季原油價格產生購料與存貨利益。

此外，烯烴事業虧損減少，也因輕油價格隨原油價格漲跌，相較前一季輕油價格逐月下跌產生購料與存貨利益，再加上主要產品售價比上季增加，帶動台塑化上季營業利益增加40億元。

南亞受惠AI產業擴張、業界加速投資，以及銅價上漲推升產品售價，使得電路板、銅箔基板等電子材料產品利益增加，上季稅後純益4.53億元，季增52%，但較去年同期衰退63.5%，每股純益0.06元。

南亞表示，首季營收雖因春節連假影響而下滑， 且匯兌損益也相對不利， 但聚酯產品在美國客戶提高國內採購比重、南卡廠積極爭取訂單下，營運成果優於前一季。

台塑首季稅後純益0.5億元，季減81.7%，年減77%，每股純益0.01元。台塑因首季農曆春節長假，出貨天數較少，且下游客戶停工，需求減少，單季營收季減6.2％，本業雖虧損8.9億元，但較前一季虧損收斂4.9億元，加上投資收益增加，稅前盈餘為1.1億元。

台化首季稅後淨損4.43億元，每股淨損0.08 元，主要受原油價格下跌，石化產品行情缺乏支撐，且川普政府關稅政策不確定性影響，市場觀望，訂單延後，春節後需求回升較慢，過剩產能影響同業低價搶單影響。

台塑化表示，首季油價帶動原料成本上漲並拉升產品售價，雖春節假期影響產銷量減少，仍擇優接單控量保價提升產品利差，因此帶動營業利益增加3.8億元。

原油價格 台塑化

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