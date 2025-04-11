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萬海第1季營收年增34% 陽明增3%

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

陽明 （2609）、萬海昨（10）日公布3月及第1季營收，萬海不受運價下滑影響，營收表現出色，3月合併營收117.85 億元，月增10.83%、年增24.04%；陽明長程線比重高，在歐洲線跌幅較大，3月營收132.29億元，月減9.97%、年減14.91%。

萬海第1季營收370.9億元，年增34.3%。陽明今年第1季營收達455.16億元，年增3.92%。

航運業者分析，川普關稅政策周三急轉彎，部分國家延後90天，市場原估有一波搶貨潮，業者昨天接到不少客戶來電尋位各種艙位概況，但都沒有明確出貨時間，報價也很難報出去，海、空運市場只有一個「亂」字，但只能靜待客戶決策。

陽明表示，目前美國線市場出貨因對等關稅政策有影響，具體影響程度與範圍仍待各國與美國協商結果而定，故將依關稅情況發展及市場狀況審慎應對。

萬海指出，受美國對等關稅政策影響，可能造成區域間的貨量移轉，萬海將密切與客戶保持聯繫以了解出貨變化，並據以優化航線及船舶布局。

營收 萬海

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