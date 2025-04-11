航空四雄業績 飛出最強第1季

航空四雄繳出史上最好的第1季成績單，華航（2610）、長榮航、星宇航空及台灣虎航四家業者受惠於春節出國旅遊人氣旺，加上航空貨運價格居高不下，四家業者第1季業績都締新猷。

華航昨（10）日董事會通過2024年每股配發現金股利0.79587046元，以昨天股價20.1元計算，殖利率近4%。疫後全球航空業復甦，新機成為新一輪競爭勝出的重要關鍵，華航2025年開始迎來千億級交機潮，保留盈餘為新機加入做準備。

華航集團3月合併營收173.24億元，創歷年同期新高，年增4.95%、月增8.02 %；其中，貨運收入58.97億元，年增27.50%、月增30.44 %；第1季營收526.47億元，年增8.23%。

長榮航3月合併營收182.24億元，年增2.85%；單月客運營收115.75億元，年減4.77 %，貨運營收45.42億元，年增21.38%。第1季合併營收549.44億元，年增5.83%，是史上最佳首季表現。

長榮航擴充機隊擴大航網服務，4月8日迎接全新波音787-9飛機交付，將於5月16日起執飛桃園-慕尼黑航線，5月27日起投入桃園-米蘭航線營運。

星宇航空3月總營收35.52億元，年增34%；客運營收28.74億元，年增22%，3月為航空傳統淡季，但整體載客率仍維持八成；第1季總營收111.95億元，年增40%，創單季營收歷史新高。

星宇指出，4月隨著進入日本賞櫻旅遊旺季，訂位需求持續強勁，配合航機運能擴大及市場動態需求，5月起大阪航線將放大機型為每日兩班A350執飛；名古屋航線4月至5月期間以A330neo廣體機營運；此外，將於5月28日啟動全新「STARLUX x PEANUTS 星際漫遊主題航班」。

台灣虎航3月自結營收14.09億元，年增1.5%，創同期新高；第1季適逢春節出遊潮，帶動旅客成長動能，自結營收46.29億元，年增9%，單季營收創歷史新高。