光陽經營權之爭 浮上檯面

機車大廠光陽工業爆發經營權爭奪戰，董事長柯勝峯昨（10）日召開記者會表示，公司高層理念不同，造成內耗。柯勝峯表示，本月16日將改選董監，他將不再角逐光陽董事長，退出經營層。

柯勝峯說，第二大股東執行長柯俊斌聯合其家族企業光州建設董事長柯俊吉運作，要在4月董監事改選讓柯俊斌擔任董事長兼執行長，逼他退出公司經營高層。他呼籲柯俊斌不再擔任執行長，三大股東全面退出公司經營，由專業經理人負責公司發展。

光陽成立超過60年，連續22年在台灣機車市場居銷售冠軍，台灣擁有上千萬名使用者，外銷機車百餘國。最近幾年被三陽（2206）拿下銷售冠軍寶座，但在台灣機車市場的地位仍極為重要。

柯勝峯坦承，公司目前正面臨經營權之爭，他和柯俊斌長期以來理念不同，作法不同，想法也不同，他積極推動銷量與提升市占率，柯俊斌卻要求機種漲價與減少促銷。他認同廣宣與獎勵專案時，卻被卡關預算而被迫取消。多頭馬車下的內耗與分裂，造成組織運作失能。

柯俊斌對此指責表示與事實不符。柯俊斌指出，組織運作一切依據公司法及公司相關規定執行，對於公司經營方向一直著眼長遠發展，生產優質產品滿足顧客，使員工有良好工作環境、良好的待遇，股東有穩定的投資報酬為目標。

至於柯勝峯將不再選董事長，並呼籲柯俊斌不再擔任光陽執行長，柯俊斌僅聲明，依公司法董事會決議為主。

柯勝峯召開記者會時先向大眾道歉。理由是今年3月公司聲明的內容，包括「公司高層並無不和，經營團隊運作正常，沒有經營權之爭問題，媒體傳聞內容不實」。但事實上公司高層理念不同，團隊運作效能不彰，經營權爭奪正在上演，市場傳聞非空穴來風。董事會發布的聲明並未說出真相。

柯勝峯表示，他有公司三成股權，柯俊斌是擁有二成股權的第二大家族代表。柯勝峯說，柯俊斌聯合家族企業光州建設董事長柯俊吉，運作在4月董監事改選時，讓柯俊斌擔任董事長兼執行長。

他強調，光陽三大家族都退出經營階層，他不再擔任董事長，柯俊斌不再擔任執行長，第三大股東也主動辭去協理職務，全面由專業經理人擔當，才能讓光陽擺脫經營高層的對立與衝突。