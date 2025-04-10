台中建經大師講座 吳六合談「建築與基地條件的整合」

台灣建築界重量級人物吳六合建築師，10日受邀參與台中市建築經營協會4月份「大師講座」，以「建築與基地條件的整合」為主題，分享其豐富的設計經驗與創作理念。

吳六合認為，土地無法複製，唯有創新、適宜的設計才能凸顯土地的精華、建築的價值，透過與環境文理的融合與對話，給予建築最合適的方向與角度，定義建築的價值。

多年來，吳六合堅持環境空間與地理人和，為不變的信念與策略，秉持最專業態度及善用豐富經驗，造就最獨特且適合環境的建築配置。

台中市建築經營協會理事長楊志鵬說，吳六合是不少知名建商、上市櫃品牌御用的建築師，建築作品的產值超高，代表作品在全台中市各區域都有。

近幾年也跟著業主進軍桃園及台南，名氣、人氣都很旺，最讓人佩服的是，吳六合在完成業主期待與為城市留下建築作品中，取得完美平衡點，他的豐富經驗，也帶給建築從業者極大的啟發。

吳六合長期關注建築設計與環境條件的契合，認為每一座建築都應與所在基地產生緊密關聯。在演講中，他透過經典作品如「天匯」、「曙光二期」、「水岸岩」與「洲際W」等，剖析如何透過精準的基地條件評估，塑造具有地標性的建築語彙。

吳六合自1992年創立事務所以來，帶領團隊打造許多優秀建築作品，屢獲國內外大獎肯定，包括國家卓越建設獎、國家金質獎、國家金石獎及台中市都市空間設計大獎等。

與他合作的建設公司包括富宇（4907）、鉅虹、富華創新、登陽、昌祐、達麗（6177）、興富發（2542）、麗寶、金旺盛、櫻花、大華、皇普、勝美、國雄、親家及寶輝等建設公司，幾乎囊括台中五成以上開發商。

此次講座不僅是分享設計理念，更希望啟發年輕建築師，思考如何透過基地條件的整合，打造具時代價值的建築作品。