因應供應鏈重組 台商布局羅馬尼亞發展智慧農漁業

中央社／ 布拉格10日專電

因應全球供應鏈重組，台廠布局羅馬尼亞，發展智慧農業與漁業養殖。駐斯洛伐克代表李南陽表示，當前世界經貿秩序動盪，將持續協助業者因應並開發市場。

據駐斯洛伐克代表處新聞稿，李南陽本週訪問羅馬尼亞首都布加勒斯特，與布加勒斯特台貿中心主任范嘉玲，一同訪視參加羅馬尼亞綠能與環保專業展覽會，並與工研院、台灣廠商茂迪與景欣能源交流中東歐市場經營環境及商機開拓。

參展廠商茂迪總經理葉正賢、景欣董事長楊景隆皆表示，現已在中東歐區域合作設置葡萄園太陽光電智慧農業計畫，成功協助因應氣候變遷及提高產量，未來將逐漸擴展到其他歐盟市場。

此外，台商也與當地業者合作發展智慧漁業養殖，希望將最先進的魚電共生科技帶進該區域，相信有助未來市場拓銷及雙邊經貿合作。廠商表示，感謝駐斯代表處的經驗分享，有助他們了解經商市場與經營策略。

李南陽強調，在當前世界經貿秩序動盪與非紅供應鏈重組的情況下，代表處將持續協助業者因應與開發市場。

台商 太陽光電 斯洛伐克 羅馬尼亞

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