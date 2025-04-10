響應乳癌防治 佐登妮絲辦「乳妳同行」及「為愛常跑」

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
佐登妮絲集團執行長陳佳琦(左)推二大公益行動，響應乳癌防治推廣全民健康。佐登妮絲提供
佐登妮絲集團執行長陳佳琦(左)推二大公益行動，響應乳癌防治推廣全民健康。佐登妮絲提供

為支持乳癌防治行動，佐登妮絲（4190）集團攜手汝安診所、中華民國乳癌病友協會，於4月舉辦「乳妳同行」公益活動及「為愛常跑」線上路跑，號召全民重視健康議題，從定期篩檢與維持運動習慣開始。

為鼓勵民眾維持運動好習慣，佐登妮絲集團與中華民國乳癌病友協會推動「為愛常跑」公益線上路跑，並邀請公益夥伴全真瑜珈、曼黛瑪璉、赫本健康，從即日起至5月15日，民眾掃描活動頁面QR code下載指定APP，即可免費報名參加，還可以再獲得一堂保濕導入課程。

另升級「粉紅絲帶組別」，可領取應援物資包－限定粉紅絲帶飲料提袋與手機掛繩，完賽送公益夥伴提供的多項好禮，並於活動期間完成8萬或12萬步，再抽面膜和內衣組。

佐登妮絲集團執行長陳佳琦指出，根據衛生福利部2025年最新公告，乳癌公費篩檢對象已擴大為40至74歲女性，每二年可接受一次免費篩檢，鼓勵民眾定期接受乳癌檢查。

佐登妮絲攜手汝安診所於4月12日、4月13日中午12點至下午6點30分，在台中文心森林公園舉辦「乳妳同行」乳癌防治公益宣導活動，專業醫師團隊現場免費回答乳癌防治相關衛教，更設有乳房腫瘤體驗區，透過居家生活化的互動體驗，強化民眾的健康危機意識。

現場參與體驗並完成挑戰，即可玩大型轉蛋機，人人都可以帶走精美禮物。汝安診所現場提供預約篩檢服務，鼓勵民眾維持二年一次乳房定期篩檢。

陳佳琦表示，佐登妮絲集團長期致力關懷女性議題，以行動落實推動乳癌防治宣導，呼籲大眾預防勝於治療，維持健康好生活。

乳癌 佐登妮絲

延伸閱讀

女星驚爆乳癌末期！含淚剃光頭做化療　一度在家等死

抗體藥物複合物2月取得健保條件給付 醫師：晚期乳癌患者福音

女子乳房腫痛發熱誤為乳腺炎！檢查竟是罕見發炎性乳癌

乳癌發生率全癌別最高 免疫治療給付今年上半年有希望

相關新聞

遭指與董事長不合！光陽執行長柯俊斌有話說 3點聲明回應

對於光陽董事長柯勝峯10日對執行長柯俊斌的說法，柯俊斌提出三點說明。

川普關稅風暴 埃及凸顯紡織業競爭力吸引台商打探

美國總統川普祭出對等關稅衝擊全球後，宣布對超過75國暫停實施高額對等關稅90天；各方人士觀察，埃及藉多項享有免關稅優勢的...

建商1坪換1坪讓利地主戶！大安區巷弄宅觸及豪宅門檻仍開紅盤

台北市大都更時代來臨，掀起建商響應政策、積極布局，精誠國際10日推出旗下首個大安區都更改建案「敦南詠楽」，總經理李振嘉表...

房市亂流不斷 北市中心人文建築「敦南詠楽」銷售逆勢開紅盤

「敦南詠楽」投資開發商精誠國際總經理李振嘉10日表示，雖然近期美國關稅戰讓國際經濟局勢、股市出現震盪，在房市進入個案表現...

美暫停關稅 機械廠業者心聲：心仍懸著盼政府速與美談判

美國總統川普9日下午突然宣布暫停對等關稅90天，期間徵稅10％。對此，國內機械大廠獲「喘息」，紛紛與客戶及協力廠商協商在...

台南成屋委售量增逾2成 在地人最愛買這款房

永慶房產集團盤點2024年台南市實價登錄中古屋交易資料，發現台南人偏愛購買30-40坪、總價500-1,000萬元的中古...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。