響應乳癌防治 佐登妮絲辦「乳妳同行」及「為愛常跑」

為支持乳癌防治行動，佐登妮絲（4190）集團攜手汝安診所、中華民國乳癌病友協會，於4月舉辦「乳妳同行」公益活動及「為愛常跑」線上路跑，號召全民重視健康議題，從定期篩檢與維持運動習慣開始。

為鼓勵民眾維持運動好習慣，佐登妮絲集團與中華民國乳癌病友協會推動「為愛常跑」公益線上路跑，並邀請公益夥伴全真瑜珈、曼黛瑪璉、赫本健康，從即日起至5月15日，民眾掃描活動頁面QR code下載指定APP，即可免費報名參加，還可以再獲得一堂保濕導入課程。

另升級「粉紅絲帶組別」，可領取應援物資包－限定粉紅絲帶飲料提袋與手機掛繩，完賽送公益夥伴提供的多項好禮，並於活動期間完成8萬或12萬步，再抽面膜和內衣組。

佐登妮絲集團執行長陳佳琦指出，根據衛生福利部2025年最新公告，乳癌公費篩檢對象已擴大為40至74歲女性，每二年可接受一次免費篩檢，鼓勵民眾定期接受乳癌檢查。

佐登妮絲攜手汝安診所於4月12日、4月13日中午12點至下午6點30分，在台中文心森林公園舉辦「乳妳同行」乳癌防治公益宣導活動，專業醫師團隊現場免費回答乳癌防治相關衛教，更設有乳房腫瘤體驗區，透過居家生活化的互動體驗，強化民眾的健康危機意識。

現場參與體驗並完成挑戰，即可玩大型轉蛋機，人人都可以帶走精美禮物。汝安診所現場提供預約篩檢服務，鼓勵民眾維持二年一次乳房定期篩檢。

陳佳琦表示，佐登妮絲集團長期致力關懷女性議題，以行動落實推動乳癌防治宣導，呼籲大眾預防勝於治療，維持健康好生活。